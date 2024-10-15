Спасти растения от засухи: эксперт рассказал, как дачникам Московского региона пережить сухую осень

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Владельцам загородных участков под Москвой необходимо позаботиться об эффективном увлажнении посадок перед зимним периодом. Об этом в интервью сайту aif.ru сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

По его словам, если температурный фон в столичном регионе на следующей неделе будет близок к климатической норме, то осадков ожидается недостаточное количество.

"Складывающаяся тенденция последних полутора-двух месяцев — преобладание антициклонной погоды с высоким давлением — сохранится. Поэтому количество осадков в октябре и ноябре будет существенно ниже нормы", — отметил синоптик.

А. Шувалов подчеркнул, что дефицит осадков будет ощущаться по всей средней полосе Европейской части России вплоть до декабря. В этой связи он настоятельно рекомендует дачникам Московского региона позаботиться о дополнительном увлажнении почвы на своих участках перед зимовкой, поскольку естественных осадков ожидается недостаточно.