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Простой способ, как удобрить и омолодить герань

1:00
Садоводство

Многие хозяйки любят выращивать герань, так как этот цветок прост в уходе. Если он нуждается в омоложении, то можно использовать простой способ с применением аптечных препаратов.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Благодаря этому растение получит должное удобрение без использования химических препаратов.

Приготовьте отстоянную воду в бутылке. Она будет мягкой, а значит, полезной для цветов. Если у герани есть много побегов, то аккуратно их срежьте. Тогда цветок омолодится и даст много соцветий, начнет быстро набирать зеленую массу.

Для удобрения вам нужно взять йод и перекись водорода. На один литр воды добавьте 3 капли йода и 10 капелек перекиси. Все тщательно перемешайте.

Теперь этим удобрением нужно полить растение. Для начала почву увлажните немного простой водой. Потом удобрение полейте по краю горшка, чтобы оно не попало на листья.

 

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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