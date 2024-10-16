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Советы садоводам: выращивание разных видов гладиолусов

Садоводство

Правильно выбираем луковицы гладиолусов

Посетите садовый центр или питомник, чтобы выбрать луковицы гладиолусов разных сортов. Ищите здоровые луковицы, которые твердые и без каких-либо признаков повреждения или гниения.

Советы садоводам: выращивание разных видов гладиолусов
Фото: flickr.com by Muffet / liz west, CC BY 2.0

Выбираем подходящее место для посадки

Гладиолус хорошо себя чувствует на дренированной почве и предпочитает солнечное место в вашем саду. Убедитесь, что территория получает не менее шести часов прямого солнечного света каждый день.

Подготавливаем почву

Перед посадкой разрыхлите почву с помощью садовых вил или мотоблока. Удалите любые сорняки или мусор и добавьте органические вещества, такие как компост или хорошо перепревший навоз, чтобы улучшить плодородие почвы и дренаж.

Обеспечиваем поддержку

Стебли гладиолусов могут быть высокими и могут нуждаться в поддержке, чтобы предотвратить их изгибание или падение. Поставьте колья или шпалеру рядом с луковицами во время посадки, чтобы обеспечить поддержку по мере их роста.

Поддерживаем регулярный полив и подкормку

Регулярно поливайте гладиолусы, особенно в засушливые периоды, следя за тем, чтобы почва оставалась постоянно влажной. Вносите сбалансированное удобрение каждые несколько недель, чтобы способствовать здоровому росту и яркому цветению.

Наличие вредителей и болезней

Следите за распространенными вредителями, такими как тля или трипсы, и своевременно устраняйте любые заражения. Удалите все пожелтевшие или больные листья, чтобы предотвратить распространение болезней.

 

Уточнения

Шпажник или Гладиóлус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius — «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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