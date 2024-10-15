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Осень в цвету: растения, которые продолжают цвести до морозов

2:05
Садоводство

Осень — это не конец цветущего сезона, ведь многие растения продолжают радовать садоводов до самых морозов. Не все декоративные культуры завершают свой жизненный цикл в сентябре или октябре, а некоторые способны выдержать даже ноябрьские заморозки.

Осень в цвету: растения, которые продолжают цвести до морозов
Фото: creativecommons.org by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0

Чтобы наслаждаться яркими красками сада до прихода стабильных холодов, стоит обратить внимание на растения, которые не боятся заморозков. Такие цветы — настоящее спасение для тех, кто хочет любоваться пестрыми клумбами после того, как деревья сбросят листья.

Агератум

Известен под народным названием "долгоцветка". Его пушистые белые, голубые, фиолетовые и розовые цветки напоминают маленькие помпоны и остаются яркими до поздней осени. Морозы для агератума не страшны.

Бархатцы

Этот цветок попал в Европу 500 лет назад и с тех пор радует садоводов своими кремовыми, желтыми, оранжевыми и коричневыми цветками. Они источают терпкий пряный аромат и цветут до середины осени. Отцветшие бархатцы можно использовать в качестве мульчи. А из их лепестков готовят шафран или целебные настойки, помогающие при астме, бронхите и стоматите.

Бегония клубневая

Это растение можно высаживать в саду вплоть до сильных заморозков, а затем перенести в кашпо и держать в тепле, где бегония продолжит цвести до ноября.

Гелениум осенний

Желтые, оранжевые, пурпурные и коричневые цветки гелениума прекрасно сочетаются на клумбе с астрами. Растение устойчиво к холодам, а продолжительность цветения зависит от того, насколько теплая осень.

Гортензия метельчатая

Особую популярность осенью приобретают сорта, которые меняют окраску соцветий. В октябре еще можно наслаждаться цветением таких сортов, как "Грандифлора", "Литтл Лайм" и "Пинк Даймонд".

Уточнения

Агера́тум Га́устона или Агера́тум мексика́нский, или Долгоцве́тка (лат. Agerátum houstoniánum) — многолетнее травянистое растение семейства Астровые (Сложноцветные).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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