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Лучшие органические подкормки: без химии, но с отличным урожаем

3:36
Садоводство

Органические удобрения — это отличная альтернатива химическим подкормкам, и их можно легко приготовить своими руками. Как использовать натуральные материалы, чтобы вырастить экологически чистые и полезные овощи и фрукты в вашем огороде, рассказывает Алла Тимурова на сайте "Всаду.ру". Узнайте, какие органические компоненты подходят для приготовления удобрений и как их правильно использовать.

Лучшие органические подкормки: без химии, но с отличным урожаем
Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны, CC BY 2.0

Листья — основа для компоста

Многие садоводы всё ещё сжигают опавшие листья, хотя это отличный материал для компоста. Листовой компост можно использовать для любых растений: он помогает улучшить структуру почвы, делает её более рыхлой и насыщает полезными микроэлементами.

Коровяк — классика органики

Для приготовления этого жидкого удобрения вам понадобится крупная ёмкость. Смешайте свежий коровий навоз с водой в пропорции 1:5 и дайте настояться 10 дней, периодически перемешивая. Когда раствор посветлеет и на его поверхности появятся пузырьки, он готов. Перед использованием разводите коровяк водой 1:2 или 1:4, если почва слишком сухая.

Куриный помёт — богатство микроэлементов

Куриный помёт содержит множество полезных веществ, поэтому из него можно сделать жидкую подкормку. Смешайте помёт с водой 1:1, дайте настояться 3-5 дней и перед применением разводите водой 1:10. Также его можно использовать в сухом виде, внося непосредственно в почву.

Древесная кора и опилки

Для удобрения кора и опилки полезны, но лучше использовать их в составе компоста. На 100 кг древесной коры добавьте различные минеральные добавки и дайте смеси настояться 6 месяцев. Такой компост идеально подходит для мульчирования и улучшения структуры почвы.

Яичная скорлупа — источник кальция

Скорлупа яиц — это отличный источник кальция для растений. Можно использовать её в сухом виде, измельчив, или сделать жидкую подкормку: залейте скорлупу водой, кипятите 5-10 минут, а затем дайте настояться сутки. Для опрыскивания обязательно процеживайте раствор.

Зола — универсальное удобрение

Золу можно заготавливать в холодное время года. Она содержит много фосфора, калия и кальция. Для приготовления удобрения смешайте золу с картофельной ботвой и водой, дайте настояться 2-3 недели. Это отличное комплексное средство для огорода.

Сорняки — не выбрасывайте, используйте

Сорняки можно превратить в питательное удобрение. Измельчите их и залейте водой, оставив смесь на несколько дней для брожения. Когда процесс закончится, раствор будет готов к применению.

Дрожжи — стимулятор роста

Для стимуляции роста растений можно использовать дрожжи. Сделайте закваску с сахаром, оставьте бродить, а затем применяйте раствор для подкормки. Дрожжи можно смешивать с сорняками и навозом для создания комплексного удобрения.

Органические подкормки не только эффективны, но и экологически безопасны. Их легко приготовить в домашних условиях, используя доступные материалы. Такие удобрения помогут вам вырастить богатый и полезный урожай без использования химических средств.

Уточнения

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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