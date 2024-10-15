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Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая

3:30
Садоводство

Осень — это не только время сбора урожая, но и важный момент для ухода за плодовыми деревьями, включая черешню. Обрезка черешни осенью помогает поддерживать дерево здоровым, предотвратить его поражение болезнями и подготовить его к зиме.

Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая
Фото: wikimedia by Hans Braxmeier, PDM

Если отложить этот процесс, весной дерево может пострадать, в том числе от такого заболевания, как камедетечение. Как правильно обрезать черешню осенью, чтобы сохранить её здоровье и продуктивность, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов на сайте "Антонов сад".

Когда лучше обрезать черешню осенью

Обрезку черешни лучше начинать в сентябре и завершать к ноябрю — в зависимости от вашего региона. Чем теплее климат, тем позже можно приступить к этой процедуре. Определить подходящее время можно по листопаду: как только большая часть листьев опадет, дерево входит в состояние покоя и становится готовым к обрезке.

Важно закончить все работы за пару недель до первых холодов, чтобы дерево успело восстановиться.

Необходимые инструменты для обрезки

Для обрезки черешни вам понадобятся острые и качественные инструменты: секатор, сучкорез (секатор с длинными ручками), садовый нож и несколько садовых пил разной мощности. Также стоит иметь под рукой ватку, смоченную спиртом, для дезинфекции инструментов перед переходом к другому дереву. Не забудьте про садовый вар или садовую краску для изоляции срезов.

Пошаговая инструкция по обрезке черешни осенью

Обрезка молодой черешни (до 5 лет)

  1. Первый год: укоротите верхушку саженца, оставив около 6 почек.
  2. Второй год: формируйте нижний ярус — выберите 4 самых крепких побега и укоротите их на 35-45 см.
  3. Третий год: сформируйте второй ярус, удалив поросль, которая растет внутрь кроны, и укоротите скелетные ветви до нужной длины.
  4. Четвёртый и пятый год: завершите формирование кроны. Убедитесь, что второй ярус не превышает 60 см в длину, а стволик не превышает уровень боковых скелетных веток.

Обрезка старой черешни

Обрезка старых деревьев включает удаление больных, сухих и старых веток, на которых не растут новые побеги и нет плодов. Высоту дерева также можно корректировать, укорачивая макушку до комфортных 3 метров. Важно проредить крону, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к веткам.

Обрезка колонновидных черешен

Для колонновидных черешен процедура похожа, но с акцентом на удаление сломанных и больных веток. При этом ветки должны расти наружу, а не внутрь кроны, а слишком короткие побеги (до 10 см) трогать не стоит.

Уход за черешней после обрезки

После обрезки нужно защитить все срезы, обработав их садовым варом или краской. Если осень сухая, проводите полив один раз в неделю, выливая по ведру воды под каждое дерево. Для молодых растений можно внести суперфосфат и сульфат калия. Перед наступлением холодов полезно замульчировать приствольную зону перегноем.

Теперь, следуя этим простым правилам, вы сможете обеспечить своей черешне долгую и здоровую жизнь!

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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