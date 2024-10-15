Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая

Осень — это не только время сбора урожая, но и важный момент для ухода за плодовыми деревьями, включая черешню. Обрезка черешни осенью помогает поддерживать дерево здоровым, предотвратить его поражение болезнями и подготовить его к зиме.
Если отложить этот процесс, весной дерево может пострадать, в том числе от такого заболевания, как камедетечение. Как правильно обрезать черешню осенью, чтобы сохранить её здоровье и продуктивность, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов на сайте "Антонов сад".
Обрезку черешни лучше начинать в сентябре и завершать к ноябрю — в зависимости от вашего региона. Чем теплее климат, тем позже можно приступить к этой процедуре. Определить подходящее время можно по листопаду: как только большая часть листьев опадет, дерево входит в состояние покоя и становится готовым к обрезке.
Важно закончить все работы за пару недель до первых холодов, чтобы дерево успело восстановиться.
Для обрезки черешни вам понадобятся острые и качественные инструменты: секатор, сучкорез (секатор с длинными ручками), садовый нож и несколько садовых пил разной мощности. Также стоит иметь под рукой ватку, смоченную спиртом, для дезинфекции инструментов перед переходом к другому дереву. Не забудьте про садовый вар или садовую краску для изоляции срезов.
Обрезка старых деревьев включает удаление больных, сухих и старых веток, на которых не растут новые побеги и нет плодов. Высоту дерева также можно корректировать, укорачивая макушку до комфортных 3 метров. Важно проредить крону, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к веткам.
Для колонновидных черешен процедура похожа, но с акцентом на удаление сломанных и больных веток. При этом ветки должны расти наружу, а не внутрь кроны, а слишком короткие побеги (до 10 см) трогать не стоит.
После обрезки нужно защитить все срезы, обработав их садовым варом или краской. Если осень сухая, проводите полив один раз в неделю, выливая по ведру воды под каждое дерево. Для молодых растений можно внести суперфосфат и сульфат калия. Перед наступлением холодов полезно замульчировать приствольную зону перегноем.
Теперь, следуя этим простым правилам, вы сможете обеспечить своей черешне долгую и здоровую жизнь!
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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