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Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше

2:40
Садоводство

Лаванда — это не только невероятно красивый цветок, который украшает любой садовый участок, но и ценный источник ароматических веществ, которые можно использовать для создания саше. Как правильно выращивать лаванду в открытом грунте, как выбрать сорт для средней полосы России и как заготовить её для ароматических подушечек, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше
Фото: flickr.com by Chi King, CC BY 2.0

Как выбрать место и подготовить почву для лаванды

Лаванда любит солнце, поэтому важно выбрать хорошо освещённое место, где она сможет расти и цвести в полную силу. Грунт для этой культуры должен быть лёгким, песчаным и хорошо дренированным.

Если почва слишком тяжёлая, её можно смешать с песком. Лаванда плохо переносит избыток влаги, поэтому в месте посадки следует продумать дренаж из керамзита или битого кирпича.

Лучшие сорта для выращивания

Существует два основных типа лаванды: французская и английская. Французская (Lavandula stoechas) менее устойчива к холодам и лучше подходит для выращивания в домашних условиях. Английская лаванда (Lavandula angustifolia), наоборот, прекрасно чувствует себя в средней полосе России и даже может пережить зимние морозы при правильной подготовке.

Размножение и посадка лаванды

Лаванду можно размножать несколькими способами: семенами, черенками или отводками. Наиболее популярный и удобный метод для новичков — черенкование. В начале лета нарезают стебли длиной 8-10 см и укореняют их в смеси торфа и песка. Через месяц молодые растения можно высаживать на постоянное место.

Уход за лавандой

Полив лаванды должен быть умеренным, растение лучше переносит засуху, чем переувлажнение. Для взрослого куста достаточно 5 литров воды в неделю в засушливое время. Обрезка важна для поддержания красивой формы куста. Если не делать этого регулярно, лаванда может потерять декоративный вид и хуже переносить зимы.

Как заготовить лаванду для саше

Собирайте лаванду, когда около половины соцветий на стебле уже увяли. Свяжите стебли в небольшие пучки и подвесьте их вниз цветками в сухом и тёмном месте для сушки. Через несколько недель можно складывать засушенные цветы в полотняные мешочки.

Ароматные саше из лаванды можно использовать для отпугивания моли, ароматизации белья и создания приятной атмосферы в доме.

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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