Заморозка патиссонов: вы будете удивлены, как легко это сделать

Патиссон — это не только вкусный, но и очень полезный овощ из семейства тыквенных, который содержит много витаминов и микроэлементов. Как же сохранить этот кладезь здоровья на зиму? Ответ прост — заморозка! Как правильно подготовить и заморозить патиссоны, чтобы наслаждаться их пользой и вкусом круглый год, рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".
Патиссоны богаты витаминами А, С, РР, а также содержат магний, калий и фосфор, что делает их полезными для всех, особенно для детей и беременных женщин. Прежде чем приступать к заморозке, важно правильно отобрать и подготовить плоды.
Для заморозки подойдут небольшие, плотные патиссоны диаметром не более 10 см. Такие плоды идеально сохранят свои вкусовые качества и структуру после заморозки. Следите за тем, чтобы овощи были без признаков повреждений, гнили или вмятин.
Патиссоны тщательно промойте и обсушите. Далее нужно их очистить от кожуры и удалить семена, особенно если плоды перезрели. Нарежьте их кубиками или дольками, в зависимости от того, для чего планируете использовать замороженные патиссоны в дальнейшем.
Теперь давайте рассмотрим несколько популярных способов заморозки патиссонов.
Это один из самых простых способов. Нарезанные кубиками или дольками патиссоны выкладываются на разделочную доску в один слой и отправляются в морозильник на 2-3 часа. Затем их можно пересыпать в пакеты или контейнеры для длительного хранения.
Пюре из патиссонов — отличный вариант для приготовления детского питания или добавления в супы и соусы. Чтобы его заморозить, предварительно сварите патиссоны до мягкости, затем измельчите их блендером и разлейте по формочкам для заморозки. Замороженное пюре также храните в герметичных контейнерах или пакетах.
Если вы планируете фаршировать патиссоны зимой, можно заморозить их целиком. Для этого плоды очищаются от сердцевины, превращаясь в своеобразные "горшочки" для начинки. Их замораживают на разделочной доске, а затем упаковывают по отдельным пакетам.
Если вы хотите сохранить цвет и структуру патиссонов, перед заморозкой можно их бланшировать. Для этого овощи на 2-3 минуты опускаются в кипящую воду, а затем сразу — в ледяную. После бланшировки патиссоны нужно просушить и только потом замораживать.
Патиссо́н (от фр. pâtisson), или Таре́льчатая ты́ква — однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные, разновидность тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo).
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