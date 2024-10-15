Заморозка патиссонов: вы будете удивлены, как легко это сделать

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Патиссон — это не только вкусный, но и очень полезный овощ из семейства тыквенных, который содержит много витаминов и микроэлементов. Как же сохранить этот кладезь здоровья на зиму? Ответ прост — заморозка! Как правильно подготовить и заморозить патиссоны, чтобы наслаждаться их пользой и вкусом круглый год, рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".

Фото: upload.wikimedia.org by Rene Cortin, CC BY-SA 4.0

Как подготовить патиссоны к заморозке

Патиссоны богаты витаминами А, С, РР, а также содержат магний, калий и фосфор, что делает их полезными для всех, особенно для детей и беременных женщин. Прежде чем приступать к заморозке, важно правильно отобрать и подготовить плоды.

Выбор патиссонов для заморозки

Для заморозки подойдут небольшие, плотные патиссоны диаметром не более 10 см. Такие плоды идеально сохранят свои вкусовые качества и структуру после заморозки. Следите за тем, чтобы овощи были без признаков повреждений, гнили или вмятин.

Подготовка к заморозке

Патиссоны тщательно промойте и обсушите. Далее нужно их очистить от кожуры и удалить семена, особенно если плоды перезрели. Нарежьте их кубиками или дольками, в зависимости от того, для чего планируете использовать замороженные патиссоны в дальнейшем.

Способы заморозки патиссонов

Теперь давайте рассмотрим несколько популярных способов заморозки патиссонов.

1. Заморозка нарезанных патиссонов

Это один из самых простых способов. Нарезанные кубиками или дольками патиссоны выкладываются на разделочную доску в один слой и отправляются в морозильник на 2-3 часа. Затем их можно пересыпать в пакеты или контейнеры для длительного хранения.

2. Заморозка пюре из патиссонов

Пюре из патиссонов — отличный вариант для приготовления детского питания или добавления в супы и соусы. Чтобы его заморозить, предварительно сварите патиссоны до мягкости, затем измельчите их блендером и разлейте по формочкам для заморозки. Замороженное пюре также храните в герметичных контейнерах или пакетах.

3. Заморозка патиссонов для фаршировки

Если вы планируете фаршировать патиссоны зимой, можно заморозить их целиком. Для этого плоды очищаются от сердцевины, превращаясь в своеобразные "горшочки" для начинки. Их замораживают на разделочной доске, а затем упаковывают по отдельным пакетам.

4. Бланшировка перед заморозкой

Если вы хотите сохранить цвет и структуру патиссонов, перед заморозкой можно их бланшировать. Для этого овощи на 2-3 минуты опускаются в кипящую воду, а затем сразу — в ледяную. После бланшировки патиссоны нужно просушить и только потом замораживать.

Уточнения

Патиссо́н (от фр. pâtisson), или Таре́льчатая ты́ква — однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные, разновидность тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo).

