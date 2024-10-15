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Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил

2:32
Садоводство

Правильная высадка и уход за хвойными деревьями требуют знания некоторых нюансов. О правилах, которые помогут вам вырастить здоровые и красивые хвойные растения, рассказывает садовод Лилия Стогун на сайте "Всаду.ру".

Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0
  1. Учитывайте расстояние при посадке. Хвойные деревья растут быстрее, чем многие думают, поэтому важно не сажать их слишком близко друг к другу. Плотное расположение может помешать развитию и привести к необходимости пересадки или обрезки деревьев. Продумайте схему посадки заранее.
  2. Готовьте яму перед пересадкой. Пересадку хвойных деревьев проводите без суеты. Сначала выкопайте яму, а только потом аккуратно пересаживайте дерево с корневым комом. Это сохранит корни и уменьшит стресс для растения.
  3. Не сажайте хвойные под лиственными деревьями. Листва, падающая на хвойные растения, мешает доступу кислорода к иголкам и может привлечь вредителей. Если вам все же приходится сажать хвойные под лиственными деревьями, регулярно очищайте их от листвы.
  4. Избегайте высадки на газоне. Хвойные деревья на газоне выглядят эффектно, но есть риск повредить их при стрижке газонокосилкой. Если вы решите посадить хвойные на газоне, будьте готовы подстригать траву вокруг них вручную.
  5. Осторожно с удобрениями. Использование свежего навоза или фекалий в качестве удобрения категорически не рекомендуется для хвойных деревьев — это может сжечь растение. Если вы не уверены в правильности подкормки, лучше воздержитесь.
  6. Защитите хвойные от домашних животных. Моча собак и кошек может оставлять черные пятна на коре хвойных. Оградите растения, чтобы защитить их от таких повреждений.
  7. Связывайте кроны на зиму. Компактные сорта хвойных стоит связывать на зиму, чтобы сохранить форму кроны. Для шаровидных или колонновидных деревьев используйте сетку или веревку, но не затягивайте слишком сильно, чтобы не повредить хвою.
  8. Защита от весенних ожогов. Весной хвоя может пострадать от яркого солнца или снега. Чтобы избежать этого, обвяжите дерево с солнечной стороны лапником или используйте сетку для притенения. Лучше всего высаживать чувствительные сорта в тени других деревьев.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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