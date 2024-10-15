Уничтожьте плесень в теплице раз и навсегда: самый эффективный способ

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появление плесени в теплице — это проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Если не начать борьбу с этим врагом вовремя, он может нанести серьёзный вред вашим растениям. Почему плесень появляется на деталях конструкции и грядках теплицы, а также как от неё избавиться, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

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Почему появляется плесень

Плесень — это микроскопические грибы, споры которых легко распространяются по воздуху, воде и поверхности грунта. Для их роста требуется всего несколько условий: высокая влажность, тепло и недостаточная вентиляция. Теплица, к сожалению, идеально подходит для их размножения.

Споры могут попадать в теплицу с растительными остатками, которые садоводы иногда забывают убрать после сезона. Также причиной может стать конденсат на стенках теплицы и недостаточная чистка конструкции. Важно также следить за правильным поливом: чрезмерное увлажнение и плохая вентиляция создают благоприятную среду для плесени.

Как избавиться от плесени

Борьба с плесенью требует комплексного подхода. Меры могут различаться в зависимости от того, где именно обнаружены споры.

Если плесень на каркасе теплицы

Когда плесень появляется на каркасе, её нужно удалить с поверхности. Однако это решение временное, так как споры могут уже проникнуть внутрь материала. Для более эффективного удаления используйте специальные препараты для обработки теплиц.

Что нужно сделать

Очистите каркас от видимых следов плесени шпателем. Обработайте конструкцию антисептическими или хлорсодержащими средствами. При наличии растений используйте безопасные для них растворы, например, марганцовку.

Если плесень на грядках

Плесень часто появляется на почве, особенно осенью. Чтобы остановить её распространение, можно снять верхний слой земли и заменить его новым. Также можно посыпать землю смесью песка и золы, чтобы подсушить и продезинфицировать почву.

Если ситуация серьёзная, может потребоваться полная замена верхнего слоя земли с добавлением дренажа. Для профилактики можно использовать раствор йода или зелёнки — это простые, но эффективные способы предотвращения распространения грибка.

Профилактика появления плесени

Главная задача садовода — предотвратить появление плесени. Это можно сделать, соблюдая простые правила ухода за теплицей.

Регулярно убирайте растительные остатки. Обязательно проветривайте теплицу. Чистите каркас и стенки теплицы — снаружи можно просто смыть водой, а внутри использовать мыльные или содовые растворы. Контролируйте уровень влажности и избегайте застоя воды в почве.

Не забывайте, что проблему проще предотвратить, чем решать уже возникшие последствия.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

