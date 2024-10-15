Где в квартире можно хранить лук, чтобы он не потерял свежесть

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Правильное хранение лука в домашних условиях — залог его длительной свежести и сохранности. В квартире, где чаще всего хранится этот овощ, есть ряд мест, более подходящих для этих целей. Рассмотрим, где лучше всего хранить лук, чтобы он дольше оставался пригодным к использованию.

Оптимальные условия хранения лука

Для сохранения лука в течение длительного времени необходимо обеспечить ему следующие условия:

Прохлада. Лук не любит жару и высокую температуру, оптимальная — 5-15°C. Хорошая вентиляция. Он нуждается в свободном доступе воздуха, чтобы предотвратить образование плесени и загнивание. Низкая влажность. Избыток влаги ускоряет прорастание и гниение лука. Темнота. Свет провоцирует зеленение и ускоряет прорастание. Сухость. Лук необходимо хранить в сухом месте, чтобы избежать сырости.

Идеальные места для хранения лука в квартире

Исходя из этих требований, лучшими местами для хранения лука дома являются:

Кладовая или погреб. Если они есть в вашем доме, то это отличный вариант, так как там обычно прохладно, темно и сухо. Балкон или лоджия. Температура на них близка к оптимальной, и есть хорошая вентиляция. Главное — защитить от прямых солнечных лучей. Нижние полки в кухонном шкафу. Здесь достаточно прохладно, темно и сухо, главное, не ставить лук рядом с газовой плитой. Ящик или сетка в прохладном месте. Например, под кроватью или в шкафу, куда не попадает солнечный свет. Подвал или технический этаж. Но при условии, что там сухо и нет сырости.

Не стоит хранить лук в холодильнике, там он быстро теряет свои качества и может прорасти.