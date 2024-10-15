Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые шокирующие гостиничные ценники: обзор самых дорогих отелей мира
Величайшая космическая загадка: как узкополосный сигнал изменил современную науку
Как отбелить и продезинфицировать пластиковую посуду: простые, но эффективные способы
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Boeing рискует потерять крупный контракт с Emirates из-за забастовок
Зубная боль у собак: как понять, что питомцу срочно нужна помощь ветеринара
Семга, запеченная с молодым картофелем и черри: просто и безумно вкусно
Секреты осеннего ухода за волосами: маска на основе банана
Купание кошек: когда это необходимо и как правильно это делать

Где в квартире можно хранить лук, чтобы он не потерял свежесть

1:57
Садоводство » Советы

Правильное хранение лука в домашних условиях — залог его длительной свежести и сохранности. В квартире, где чаще всего хранится этот овощ, есть ряд мест, более подходящих для этих целей. Рассмотрим, где лучше всего хранить лук, чтобы он дольше оставался пригодным к использованию.

Оптимальные условия хранения лука

Для сохранения лука в течение длительного времени необходимо обеспечить ему следующие условия:

  1. Прохлада. Лук не любит жару и высокую температуру, оптимальная — 5-15°C.
  2. Хорошая вентиляция. Он нуждается в свободном доступе воздуха, чтобы предотвратить образование плесени и загнивание.
  3. Низкая влажность. Избыток влаги ускоряет прорастание и гниение лука.
  4. Темнота. Свет провоцирует зеленение и ускоряет прорастание.
  5. Сухость. Лук необходимо хранить в сухом месте, чтобы избежать сырости.

Идеальные места для хранения лука в квартире

Исходя из этих требований, лучшими местами для хранения лука дома являются:

  1. Кладовая или погреб. Если они есть в вашем доме, то это отличный вариант, так как там обычно прохладно, темно и сухо.
  2. Балкон или лоджия. Температура на них близка к оптимальной, и есть хорошая вентиляция. Главное — защитить от прямых солнечных лучей.
  3. Нижние полки в кухонном шкафу. Здесь достаточно прохладно, темно и сухо, главное, не ставить лук рядом с газовой плитой.
  4. Ящик или сетка в прохладном месте. Например, под кроватью или в шкафу, куда не попадает солнечный свет.
  5. Подвал или технический этаж. Но при условии, что там сухо и нет сырости.

Не стоит хранить лук в холодильнике, там он быстро теряет свои качества и может прорасти.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Последние материалы
Величайшая космическая загадка: как узкополосный сигнал изменил современную науку
Как отбелить и продезинфицировать пластиковую посуду: простые, но эффективные способы
Где в квартире можно хранить лук, чтобы он не потерял свежесть
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Boeing рискует потерять крупный контракт с Emirates из-за забастовок
Зубная боль у собак: как понять, что питомцу срочно нужна помощь ветеринара
Семга, запеченная с молодым картофелем и черри: просто и безумно вкусно
Секреты осеннего ухода за волосами: маска на основе банана
Купание кошек: когда это необходимо и как правильно это делать
Карелия готовится к повышению стоимости посещения природных достопримечательностей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.