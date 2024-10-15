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Экстренная пересадка пиона: верните цветение и здоровье кусту

Садоводство

Если ваш пион перестал радовать обильным цветением, бутоны стали мельче, или растение часто болеет без видимых причин — это знак, что его пора пересадить. Как правильно выкопать, разделить и пересадить пион, чтобы он вновь зацвел и радовал своим видом долгие годы, рассказывает садовод Токарь Евгения Ильинична на сайте "Всаду.ру".

Экстренная пересадка пиона: верните цветение и здоровье кусту
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Когда нужно пересаживать пион

Пересадка пиона — процесс, который проводят нечасто. Лучше всего это делать после того, как растение отцвело — в конце августа. Эти цветы могут расти на одном месте до 20 лет, но через 5-6 лет их корни начинают стареть, а питание растения затрудняется, что влияет на его цветение. Если пион перестал цвести или его цветки стали мельче — пересадка просто необходима.

Как выкопать пион для пересадки

Выкапывать пион нужно очень осторожно, чтобы не повредить его корни. Оптимально использовать вилы, подкапывая куст по кругу на расстоянии примерно 20 см от стебля. Особенно важно быть аккуратным на плотных почвах, таких как суглинки или глина.

После того как вы выкопаете растение, аккуратно очистите корни от земли. Если она слишком прилипает, можно промыть корни струей воды.

Затем обрежьте стебли, оставив пеньки длиной около 5 см. Многим удобнее делать обрезку до выкапывания, но мне больше нравится обрезать стебли уже после, так как за них удобнее держать растение.

Как разделить корни пиона

Если вашему пиону уже несколько лет (2-3 года), вы можете разделить его корневую систему на части. На каждой деленке должно быть не менее 2-3 почек, иначе растение долго не будет цвести.

Перед тем как начать деление, обработайте нож дезинфицирующим средством. Разделяйте корни аккуратно, срезая сверху вниз, стараясь не задеть почки.

Подготовка нового места для пересадки пиона

Если вы делите пион для размножения, оставьте его корни подсохнуть на свежем воздухе в тени на 6-8 часов после дезинфекции. Цельные корневища можно сажать сразу после выкапывания.

Место для пересадки подготовьте заранее. Яма должна быть глубиной около 50 см. Если почва плотная и может задерживать воду, выкопайте яму глубже — до 70 см, чтобы создать дренаж из песка, гальки или керамзита.

Расстояние между пионными кустами и другими растениями или постройками должно быть не менее одного метра.

Как подготовить грунт для посадки

Для посадки пиона подойдет грунт, состоящий из смеси дерновой земли, песка, перегноя и торфа в равных пропорциях. К этой смеси также стоит добавить:

  • 60 г суперфосфата,
  • 300 г костной муки,
  • 300 г древесной золы.

Подготовьте посадочную яму за несколько дней до пересадки, чтобы почва осела. Если вы не успели это сделать, посадите пион так, чтобы его почки находились на уровне земли, и присыпьте их слоем почвы около 5 см. Через пару дней, когда земля осядет, корни окажутся на нужной глубине.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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