Как выбрать яблоки, которые будут хранится до весны

Не все яблоки одинаково хороши для длительного хранения. Некоторые сорта яблонь обладают особыми свойствами, позволяющими им сохраняться в свежем виде гораздо дольше остальных. Такие сорта ценят садоводы, любящие наслаждаться свежими яблоками в течение всего года.
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Критерии отбора долгохранящихся сортов
Основные характеристики, которые определяют длительность хранения яблок:
Толстая, плотная кожица. Тонкокожие яблоки быстрее теряют влагу и сморщиваются.
Низкая интенсивность дыхания. Чем медленнее яблоко "дышит", тем дольше оно может храниться.
Высокая кислотность. Кислые сорта лучше сохраняют свежесть и вкус.
Отсутствие склонности к образованию пятен и гнили. Устойчивость к болезням значительно продлевает срок хранения.
Плотная, плохо разжевываемая мякоть. Рыхлые и мучнистые яблоки быстрее портятся.
Лучшие сорта для длительного хранения
Среди лучших сортов яблонь для долгого хранения можно выделить:
Антоновка обыкновенная. Классический кисло-сладкий сорт с плотной кожицей и мякотью, хорошо переносит длительное хранение.
Имантс. Латвийский сорт с зеленовато-жёлтыми плодами, характеризуется высокими показателями лежкости.
Память Семакина. Сибирский зимний сорт с кисло-сладким вкусом и плотной мякотью, может храниться до 8 месяцев.
Президент. Относится к позднезимним сортам, отличается плотной зернистой мякотью и хорошей транспортабельностью.
Синап орловский. Плоды этого российского сорта обладают ярким вкусом и повышенной кислотностью, что позволяет им долго храниться.
Джонатан. Один из самых известных американских сортов, славится отличными показателями лежкости и лежит до весны.
Ренет Симиренко. Украинский сорт с бледно-зелеными плодами, отлично подходит для длительного хранения.
Грамотный выбор сорта — залог получения свежих яблок из собственного сада на протяжении всего года. Отдавайте предпочтение проверенным временем долгохранящимся сортам!