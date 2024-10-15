Как выбрать яблоки, которые будут хранится до весны

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Не все яблоки одинаково хороши для длительного хранения. Некоторые сорта яблонь обладают особыми свойствами, позволяющими им сохраняться в свежем виде гораздо дольше остальных. Такие сорта ценят садоводы, любящие наслаждаться свежими яблоками в течение всего года.

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Критерии отбора долгохранящихся сортов

Основные характеристики, которые определяют длительность хранения яблок:

Толстая, плотная кожица. Тонкокожие яблоки быстрее теряют влагу и сморщиваются.

Низкая интенсивность дыхания. Чем медленнее яблоко "дышит", тем дольше оно может храниться.

Высокая кислотность. Кислые сорта лучше сохраняют свежесть и вкус.

Отсутствие склонности к образованию пятен и гнили. Устойчивость к болезням значительно продлевает срок хранения.

Плотная, плохо разжевываемая мякоть. Рыхлые и мучнистые яблоки быстрее портятся.

Лучшие сорта для длительного хранения

Среди лучших сортов яблонь для долгого хранения можно выделить:

Антоновка обыкновенная. Классический кисло-сладкий сорт с плотной кожицей и мякотью, хорошо переносит длительное хранение.

Имантс. Латвийский сорт с зеленовато-жёлтыми плодами, характеризуется высокими показателями лежкости.

Память Семакина. Сибирский зимний сорт с кисло-сладким вкусом и плотной мякотью, может храниться до 8 месяцев.

Президент. Относится к позднезимним сортам, отличается плотной зернистой мякотью и хорошей транспортабельностью.

Синап орловский. Плоды этого российского сорта обладают ярким вкусом и повышенной кислотностью, что позволяет им долго храниться.

Джонатан. Один из самых известных американских сортов, славится отличными показателями лежкости и лежит до весны.

Ренет Симиренко. Украинский сорт с бледно-зелеными плодами, отлично подходит для длительного хранения.

Грамотный выбор сорта — залог получения свежих яблок из собственного сада на протяжении всего года. Отдавайте предпочтение проверенным временем долгохранящимся сортам!