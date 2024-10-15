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Как выбрать яблоки, которые будут хранится до весны

2:23
Садоводство » Деревья и кустарники

Не все яблоки одинаково хороши для длительного хранения. Некоторые сорта яблонь обладают особыми свойствами, позволяющими им сохраняться в свежем виде гораздо дольше остальных. Такие сорта ценят садоводы, любящие наслаждаться свежими яблоками в течение всего года.

Как выбрать яблоки, которые будут хранится до весны
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Критерии отбора долгохранящихся сортов

Основные характеристики, которые определяют длительность хранения яблок:

  • Толстая, плотная кожица. Тонкокожие яблоки быстрее теряют влагу и сморщиваются.
  • Низкая интенсивность дыхания. Чем медленнее яблоко "дышит", тем дольше оно может храниться.
  • Высокая кислотность. Кислые сорта лучше сохраняют свежесть и вкус.
  • Отсутствие склонности к образованию пятен и гнили. Устойчивость к болезням значительно продлевает срок хранения.
  • Плотная, плохо разжевываемая мякоть. Рыхлые и мучнистые яблоки быстрее портятся.

Лучшие сорта для длительного хранения

Среди лучших сортов яблонь для долгого хранения можно выделить:

  • Антоновка обыкновенная. Классический кисло-сладкий сорт с плотной кожицей и мякотью, хорошо переносит длительное хранение.
  • Имантс. Латвийский сорт с зеленовато-жёлтыми плодами, характеризуется высокими показателями лежкости.
  • Память Семакина. Сибирский зимний сорт с кисло-сладким вкусом и плотной мякотью, может храниться до 8 месяцев.
  • Президент. Относится к позднезимним сортам, отличается плотной зернистой мякотью и хорошей транспортабельностью.
  • Синап орловский. Плоды этого российского сорта обладают ярким вкусом и повышенной кислотностью, что позволяет им долго храниться.
  • Джонатан. Один из самых известных американских сортов, славится отличными показателями лежкости и лежит до весны.
  • Ренет Симиренко. Украинский сорт с бледно-зелеными плодами, отлично подходит для длительного хранения.

Грамотный выбор сорта — залог получения свежих яблок из собственного сада на протяжении всего года. Отдавайте предпочтение проверенным временем долгохранящимся сортам!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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