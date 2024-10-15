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Сохрани петрушку до весны: 5 способов, которые делают это легко

2:42
Садоводство

Петрушка — один из самых популярных овощей, который выращивают многие дачники. Но как сохранить ее свежесть и полезные свойства зимой? Лучший способ — заморозка. О проверенных методах заморозки петрушки, чтобы она радовала вас круглый год рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".

Сохрани петрушку до весны: 5 способов, которые делают это легко
Фото: wikimedia by Amanda Slater, CC BY-SA 2.0

Как правильно подготовить петрушку к заморозке

Прежде чем отправить петрушку в морозилку, ее необходимо подготовить. Важно выбирать свежие, молодые веточки с яркими зелеными листьями. Собирать зелень лучше всего утром или вечером, когда нет росы.

Перед заморозкой веточки стоит замочить на полчаса в воде с солью — это помогает избавиться от насекомых и нитратов. Затем зелень нужно тщательно промыть и обсушить, разложив на полотенце или бумажных салфетках.

Способы заморозки петрушки

Существует несколько способов заморозки петрушки: целыми веточками, нарезанной, в виде кубиков, масла или пюре. Рассмотрим каждый из них более подробно.

1. Заморозка петрушки целыми веточками

Самый простой и быстрый способ — заморозить целые веточки. Для этого:

  • Промойте и высушите петрушку.
  • Соберите веточки в пучки и плотно оберните пищевой пленкой.
  • Уложите заготовки в морозилку. Петрушка сохранит свои полезные свойства.

2. Заморозка нарезанной петрушки в пакетах

Если хотите сэкономить время зимой, лучше нарезать петрушку перед заморозкой:

  • Измельчите высушенные веточки по желанию.
  • Разложите нарезку по пакетам с застежкой, выпустите воздух.
  • Уложите пакеты в морозилку.

3. Заморозка петрушки кубиками

Еще один удобный способ — заморозка петрушки в кубиках:

  • Мелко порежьте петрушку.
  • Разложите ее по формочкам для льда, залейте кипяченой водой.
  • После заморозки пересыпьте кубики в пакеты или контейнеры.

4. Заморозка петрушки в масле

Для придания блюдам аромата можно заморозить петрушку с маслом:

  • Мелко нарежьте зелень, разложите по формочкам.
  • Залейте подсолнечным или оливковым маслом.
  • После заморозки переложите кубики в контейнер.

5. Заморозка петрушки в виде пюре

Пюре из петрушки удобно использовать в супах и соусах:

  • Перебейте петрушку в блендере до состояния пюре.
  • Разлейте по формочкам и залейте небольшим количеством воды.
  • Заморозьте кубики и сложите их в пакеты для хранения.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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