Петрушка — один из самых популярных овощей, который выращивают многие дачники. Но как сохранить ее свежесть и полезные свойства зимой? Лучший способ — заморозка. О проверенных методах заморозки петрушки, чтобы она радовала вас круглый год рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".
Прежде чем отправить петрушку в морозилку, ее необходимо подготовить. Важно выбирать свежие, молодые веточки с яркими зелеными листьями. Собирать зелень лучше всего утром или вечером, когда нет росы.
Перед заморозкой веточки стоит замочить на полчаса в воде с солью — это помогает избавиться от насекомых и нитратов. Затем зелень нужно тщательно промыть и обсушить, разложив на полотенце или бумажных салфетках.
Существует несколько способов заморозки петрушки: целыми веточками, нарезанной, в виде кубиков, масла или пюре. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Самый простой и быстрый способ — заморозить целые веточки. Для этого:
Если хотите сэкономить время зимой, лучше нарезать петрушку перед заморозкой:
Еще один удобный способ — заморозка петрушки в кубиках:
Для придания блюдам аромата можно заморозить петрушку с маслом:
Пюре из петрушки удобно использовать в супах и соусах:
Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.
Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.