Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить нежный бисквитный рулет с тыквой и шоколадом: пошаговый рецепт
Эксклюзивное интервью: как замотивировать детей к учёбе?
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, почему не хочет афишировать новые отношения
Врач назвал три необычных способа отсрочить старость
Актриса Евгения Осипова пострадала в общественной бане: филиал ада
Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки

Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки

2:40
Садоводство » Деревья и кустарники

Ежевика — одна из самых неприхотливых и урожайных ягодных культур, которая обязательно должна быть в саду. Но, чтобы получить от нее обильный и вкусный урожай, необходимо правильно ее посадить и ухаживать за ней.

Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Выбор саженцев

Начнём с выбора посадочного материала. Для посадки лучше использовать корневищные или контейнерные саженцы, а не отводки. Корневищные саженцы, как правило, дают более обильный урожай в первые годы.

При покупке обращайте внимание на здоровый, хорошо развитый внешний вид саженца. Корневая система должна быть плотной, без признаков гнили или повреждений. Лучше выбирать саженцы из проверенных питомников.

Выбор места

Ежевика предпочитает солнечные и хорошо освещенные участки. Избегайте затененных мест, так как это негативно скажется на ее плодоношении.

Также важен состав почвы. Ежевика хорошо растет на рыхлых, плодородных, слегка кислых почвах с pH 5,5-6,5. Тяжелые глинистые или очень сухие песчаные почвы ей не подойдут.

Если на вашем участке преобладают неподходящие почвы, их можно улучшить, внеся органические удобрения (перегной, компост) и известь для повышения кислотности.

Сроки и схема посадки

Оптимальное время для посадки ежевики — весна (апрель-май) или осень (сентябрь-октябрь). Высаживать саженцы лучше в пасмурную погоду или вечером.

Схема посадки зависит от выбранной формировки куста. Для шпалерного содержания расстояние между растениями должно составлять 1,5-2 м, для куста — 1-1,5 м. Между рядами оставляйте 2,5-3 м.

Процесс посадки

Подготовьте посадочную яму размером 40х40 см. На дно насыпьте слой дренажа (щебень, керамзит) и перепревший навоз или компост. Саженец заглубляйте на 5-7 см ниже уровня почвы, слегка расправляя корни.

После посадки обязательно полейте растение и замульчируйте приствольный круг торфом, опилками или перегноем. Это поможет сохранить влагу в почве.

В первый год после посадки ежевику необходимо укрыть на зиму, чтобы предотвратить вымерзание. Для этого используйте лапник, сухую листву или агроволокно.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего
Наука и техника
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки
На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, почему не хочет афишировать новые отношения
Врач назвал три необычных способа отсрочить старость
Актриса Евгения Осипова пострадала в общественной бане: филиал ада
Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки
Адвокат Михаила Ефремова высказался о здоровье актёра и возможности УДО: поблажек нет
Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.