Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Ежевика — одна из самых неприхотливых и урожайных ягодных культур, которая обязательно должна быть в саду. Но, чтобы получить от нее обильный и вкусный урожай, необходимо правильно ее посадить и ухаживать за ней.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Выбор саженцев

Начнём с выбора посадочного материала. Для посадки лучше использовать корневищные или контейнерные саженцы, а не отводки. Корневищные саженцы, как правило, дают более обильный урожай в первые годы.

При покупке обращайте внимание на здоровый, хорошо развитый внешний вид саженца. Корневая система должна быть плотной, без признаков гнили или повреждений. Лучше выбирать саженцы из проверенных питомников.

Выбор места

Ежевика предпочитает солнечные и хорошо освещенные участки. Избегайте затененных мест, так как это негативно скажется на ее плодоношении.

Также важен состав почвы. Ежевика хорошо растет на рыхлых, плодородных, слегка кислых почвах с pH 5,5-6,5. Тяжелые глинистые или очень сухие песчаные почвы ей не подойдут.

Если на вашем участке преобладают неподходящие почвы, их можно улучшить, внеся органические удобрения (перегной, компост) и известь для повышения кислотности.

Сроки и схема посадки

Оптимальное время для посадки ежевики — весна (апрель-май) или осень (сентябрь-октябрь). Высаживать саженцы лучше в пасмурную погоду или вечером.

Схема посадки зависит от выбранной формировки куста. Для шпалерного содержания расстояние между растениями должно составлять 1,5-2 м, для куста — 1-1,5 м. Между рядами оставляйте 2,5-3 м.

Процесс посадки

Подготовьте посадочную яму размером 40х40 см. На дно насыпьте слой дренажа (щебень, керамзит) и перепревший навоз или компост. Саженец заглубляйте на 5-7 см ниже уровня почвы, слегка расправляя корни.

После посадки обязательно полейте растение и замульчируйте приствольный круг торфом, опилками или перегноем. Это поможет сохранить влагу в почве.

В первый год после посадки ежевику необходимо укрыть на зиму, чтобы предотвратить вымерзание. Для этого используйте лапник, сухую листву или агроволокно.