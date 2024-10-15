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Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки

1:51
Садоводство » Советы

Осенняя посадка салата — отличная возможность получить первую свежую зелень весной, когда других овощей еще нет. Но для успешной перезимовки салата и получения хорошего урожая важно соблюдать определенные правила.

Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, CC BY 2.0

Сорта салата для осенней посадки

Не всякий сорт салата подходит для зимовки под открытым небом. Предпочтение следует отдавать сортам, максимально приспособленным к холодам:

  • Листовые сорта с мощной розеткой листьев: "Мазарин", "Лолла Росса", "Лолла Бьонда", "Королевский дуболистный".
  • Ромейн-салаты с плотными кочанами: "Парижский зеленый", "Бронзовый", "Богатырь".
  • Кочанные сорта с высокой зимостойкостью: "Московский парниковый", "Гладиатор", "Король июня".

Идеальный срок посева

Для успешной перезимовки салат нужно высевать в сентябре — начале октября. Слишком ранняя посадка в августе чревата чрезмерным отрастанием розетки, которая плохо переносит морозы. А слишком поздняя посадка в ноябре не даст растениям успеть укорениться и приспособиться к зимовке.

Оптимальным периодом считается середина-конец сентября. В регионах с ранними холодами посев лучше сдвинуть на начало сентября, а в более теплых районах — на октябрь.

Технология посева

Для осенней посадки салат высевают прямо в грунт. Подготовьте грядку, перекопав и внеся органические удобрения. Сеять можно рядовым или широкорядным способом, с междурядьями 20-25 см.

Глубина заделки семян — 1-2 см. Поверхность почвы после посева следует уплотнить и полить. Всходы появятся примерно через 7-10 дней.

Уход и укрытие

Единственная сложность в уходе за осенним салатом — необходимость укрывать его на зиму. Это нужно делать, когда температура опустится до -5°С. Идеальное укрытие — нетканый материал (спандбонд, агротекс), который пропускает воздух и свет, но защищает от холода.

При сильных заморозках, ниже -10°С, может потребоваться дополнительное утепление, например, слой сухой листвы или лапника. В оттепели укрытие нужно приподнимать, чтобы растения не задыхались.

С наступлением весны, когда угроза заморозков миновала, укрытие можно полностью снять. Салат быстро отрастет, и вскоре вы сможете собрать первый урожай молодой, нежной и сочной зелени.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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