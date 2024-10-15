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Тонкости побелки: до какого уровня нужно белить стволы деревьев

2:31
Садоводство » Деревья и кустарники

Белить стволы деревьев — традиционная садоводческая практика, применяемая для защиты коры от повреждений. Однако среди садоводов-любителей до сих пор нет единого мнения, до какого именно уровня следует производить побелку.

Главная цель побелки — предотвращение солнечных ожогов коры и трещин, которые могут стать "воротами" для различных болезней и вредителей. Поэтому традиционно рекомендуется белить ствол до высоты около 1 метра от земли. Именно эта зона ствола наиболее уязвима для перегрева на солнце.

Однако в последние годы все чаще можно встретить деревья, у которых побелка доходит гораздо выше — вплоть до первых скелетных ветвей. И это не случайно. Многие опытные садоводы считают, что такая более высокая побелка имеет ряд преимуществ.

Во-первых, она обеспечивает более надежную защиту ствола от солнечных ожогов в течение всего светового дня. Ведь в полуденные часы солнце может прогревать верхнюю часть ствола не меньше, чем нижнюю.

Во-вторых, более высокая побелка создает визуальный эффект "приподнятой" кроны, что может быть полезно для придания декоративности некоторым деревьям. А для плодовых культур это ещё и улучшает условия освещенности, что положительно влияет на плодоношение.

Кроме того, высокая побелка может быть особенно оправдана для молодых деревьев с тонкой корой, которая наиболее восприимчива к перегреву. По мере взросления дерева и утолщения коры, высоту побелки можно постепенно снижать.

Однако стоит отметить и важный нюанс: слишком высокая побелка, особенно до первых скелетных ветвей, может быть губительна для дерева. Она может нарушать процессы газообмена и фотосинтеза в коре, а также повышать риск появления грибковых заболеваний. Поэтому рекомендуется ограничиваться высотой не более 2-2,5 метров.

Таким образом, можно сформулировать неписаные правила побелки деревьев:

  • традиционная высота побелки — до 1 метра от земли
  • для молодых деревьев можно поднимать высоту до 2-2,5 метров
  • для придания декоративности и улучшения освещенности кроны возможна побелка до первых скелетных ветвей
  • но не стоит увлекаться слишком высокой побелкой, чтобы не навредить дереву.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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