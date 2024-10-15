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Осеннее преображение ежевичного куста: побеги, которые необходимо вырезать

2:05
Садоводство » Деревья и кустарники

С наступлением осени опытные садоводы начинают готовить свои ежевичные кусты к предстоящей зиме. И одна из важных задач — правильная обрезка растений. Какие побеги ежевики нужно вырезать в это время года и почему?

Осеннее преображение ежевичного куста: побеги, которые необходимо вырезать
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, стоит отметить, что ежевика — это кустарник, который плодоносит на двулетних побегах. Это означает, что в первый год растение формирует только вегетативные побеги, а на второй год на них появляются ягоды. После плодоношения эти побеги отмирают и должны быть удалены.

Именно такие отплодоносившие побеги и необходимо срезать с наступлением осени. Сделать это нужно максимально близко к поверхности земли, оставляя пенек не более 2-5 см. Такая обрезка позволит освободить место для роста новых, более продуктивных побегов в следующем сезоне.

Кроме того, удаление старых побегов предотвратит их загнивание, которое может распространиться на здоровую часть куста. Это особенно важно для ежевики, которая отличается плотным и густым строением куста, что создает благоприятные условия для развития различных грибковых заболеваний.

Также обрезка отплодоносивших побегов поможет улучшить доступ воздуха и света к оставшейся части растения. Это повысит её зимостойкость и создаст благоприятные условия для хорошего плодоношения в следующем году.

Важно отметить, что за несколько недель до обрезки необходимо прекратить подкормку куста, чтобы растение успело подготовиться к зиме и не вошло в период покоя с активными обменными процессами.

И последнее — при удалении старых побегов нужно быть очень аккуратными, чтобы не повредить молодые, только что появившиеся побеги, которые будут плодоносить в следующем сезоне. Эти растущие побеги необходимо бережно отогнуть в сторону, а затем вернуть на место после обрезки старых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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