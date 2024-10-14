От ожогов до комы: самые опасные обитатели дачных участков, о которых вы, возможно, не знали

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Приобретая новые растения для своего дачного участка, многие огородники зачастую не задумываются о том, насколько те могут быть опасны. Между тем на наших дачах произрастает целый ряд весьма ядовитых и агрессивных растений, которые могут представлять реальную угрозу для здоровья человека и домашних животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC BY-SA 3.0

Один из самых агрессивных видов — борщевик Сосновского. Это крупное зонтичное растение, высота которого может достигать 3-4 метров. Сок борщевика содержит фураноkumарины, вызывающие серьезные ожоги кожи при попадании на нее под воздействием ультрафиолетового излучения. Но опасность представляют не только внешние контакты с этим растением, но и его испарения — они могут вызвать отравления при попадании в дыхательные пути. Поэтому работать с борщевиком крайне нежелательно.

Не менее опасен и ядовитый паслен сладко-горький. Это вьющееся растение, распространяющееся по участку и являющееся серьезным конкурентом для культурных овощей и ягод. Все части пасленовых — стебли, листья, ягоды — содержат токсины, опасные при попадании в организм человека и животных. Симптомы отравления включают рвоту, диарею, головокружение, судороги.

Еще одно крайне ядовитое растение, зачастую встречающееся на дачных участках, — белена черная. Эта высокая трава с крупными, неприятно пахнущими листьями и цветками может спровоцировать тяжелое отравление при проглатывании. Симптомы интоксикации — расширение зрачков, сухость во рту, галлюцинации, кома.

Наконец, нельзя обойти стороной и такой опасный сорняк, как дурман обыкновенный. Его ядовитые свойства хорошо известны, однако многие дачники все равно оставляют растение расти на своем участке, не придавая этому особого значения. Все части дурмана ядовиты, а отравление, помимо рвоты и диареи, может сопровождаться нарушениями зрения, галлюцинациями и другими тяжелыми симптомами.

Таким образом, перечисленные растения представляют реальную угрозу для здоровья человека и домашних животных. Поэтому их выявление на дачном участке требует немедленного принятия мер — обязательного уничтожения или локализации во избежание возможных несчастных случаев. Берегите себя и своих близких!