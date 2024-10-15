Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выберите правильное растение для живой изгороди

Выберите тип растения, который подходит для живой изгороди, например, вечнозеленые кустарники. Учитывайте такие факторы, как климат, солнечный свет, тип почвы и высоту, которую вы хотите, чтобы достигала живая изгородь.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0

Подготовьте почву

Перед посадкой подготовьте почву, удалив сорняки и камни. Взрыхлите почву, чтобы корни могли легко расти.

Выкопайте траншею

Выкопайте траншею там, где вы хотите, чтобы была живая изгородь. Траншея должна быть шире и глубже, чем корневой ком растений.

Посадите живую изгородь

Поместите растения для живой изгороди в траншею, расположив их на расстоянии в соответствии с рекомендуемым расстоянием для конкретного вида растений. Аккуратно засыпьте почву вокруг корней, убедившись, что они покрыты, но не заглублены слишком глубоко.

Регулярно поливайте

После посадки тщательно полейте живую изгородь. Поддерживайте почву постоянно влажной, особенно в течение первых нескольких месяцев роста. Однако избегайте чрезмерного полива, так как это может привести к загниванию корней.

Мульчирование

Нанесите слой мульчи вокруг основания растений живой изгороди. Мульча помогает удерживать влагу, подавляет рост сорняков, защищает корни от экстремальных температур.

Обрезка и форма

По мере роста живой изгороди регулярно обрезайте ее, чтобы поддерживать желаемую форму и высоту.

Обрежьте все мертвые или разросшиеся ветки, чтобы стимулировать здоровый рост.

При необходимости внесите удобрения

В зависимости от типа растения и состояния почвы может потребоваться периодическое удобрение живой изгороди.

Уточнения

Жива́я и́згородь — изгородь из живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной, заменяющие собою забор или вообще ограду, той или иной территории.



