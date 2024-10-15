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Сделайте свою собственную мульчу: вырастите эти растения

1:36
Садоводство

Трава

Выращивание участка травы в вашем саду позволяет собирать скошенную траву для мульчи. Когда вы подстрижете газон, соберите скошенную траву и разложите ее вокруг растений. Эти обрезки действуют как естественный слой мульчи, помогая удерживать влагу и подавлять рост сорняков.

Сделайте свою собственную мульчу: вырастите эти растения
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Листва

Деревья сбрасывают листья в осенний сезон, что делает их отличным источником мульчирующего материала. Соберите опавшие листья и измельчите их на более мелкие кусочки. Эти измельченные листья можно разложить по почве в качестве мульчи. Они обеспечивают утепление, препятствуют росту сорняков, постепенно разрушаются, обогащая почву органикой.

Солома

Солома является распространенным материалом для мульчирования, который вы можете приобрести в магазинах садовых товаров. Расстелите слой соломы вокруг растений, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.

Окопник

Окопник — быстрорастущее растение с крупными, богатыми питательными веществами листьями. Вы можете выращивать окопник в своем саду и периодически срезать листья, чтобы использовать его в качестве мульчи.

Клевер

Клевер — низкорослое, раскидистое растение, которое можно выращивать как живую мульчу. Посадка клевера в качестве почвопокровного растения в вашем саду помогает подавить рост сорняков, предотвратить эрозию почвы и добавить азот в почву благодаря его азотфиксирующим свойствам.

 

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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