Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу

Фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний для дачников, которое способно полностью уничтожить урожай овощей. Для борьбы с ним часто требуются серьезные меры профилактики. Однако правильный выбор сортов томатов, устойчивых к заболеванию, может избавить от этих сложностей.

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Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу?

Медовое сердце

Этот сорт привлекает крупными, мясистыми плодами, которые могут достигать веса в 140 граммов. Если плоды успевают созреть на грядке, они становятся невероятно сладкими и вкусными. "Медовое сердце" устойчиво к фитофторозу и порадует любителей сладких томатов.

Кремлевский

Сорт для тех, кто предпочитает насыщенный вкус томатов. "Кремлевский" не только устойчив к фитофторозу, но и к другим опасным заболеваниям. Эти помидоры подходят как для открытого грунта, так и для теплиц.

Кэтрин

Отличный выбор для салатов, хотя для консервации сорт не подходит. Основное преимущество "Кэтрин" — длительное хранение и устойчивость к ряду заболеваний, включая фитофтороз.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

