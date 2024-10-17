Как приготовить средство против вредителей из чеснока

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не всегда есть возможность или желание применять покупные средства против вредителей, особенно в период плодоношения, когда химические препараты могут сделать урожай вредным для здоровья. Чеснок, напротив, безопасен и может использоваться в любое время.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Как приготовить средство против вредителей на основе чеснока?

Для приготовления потребуется шесть зубчиков чеснока и десять маленьких перчиков чили. Измельчите чеснок ножом, затем нарежьте перцы и смешайте с чесноком. Полученную смесь отправьте в кастрюлю с литром горячей воды и хорошо перемешайте. После того как вода остынет, поставьте кастрюлю в темное место на сутки, чтобы настой настоялся.

Перед использованием настой нужно процедить. Добавьте в него ложку жидкого мыла и перемешайте. Затем перелейте средство в емкость с распылителем.

Обрабатывайте растения каждые 72 часа до полного уничтожения вредителей. Готовое средство может храниться до 14 дней, что позволяет приготовить его с запасом.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

