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Как приготовить средство против вредителей из чеснока

1:09
Садоводство

Не всегда есть возможность или желание применять покупные средства против вредителей, особенно в период плодоношения, когда химические препараты могут сделать урожай вредным для здоровья. Чеснок, напротив, безопасен и может использоваться в любое время.

Как приготовить средство против вредителей из чеснока
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Как приготовить средство против вредителей на основе чеснока?

Для приготовления потребуется шесть зубчиков чеснока и десять маленьких перчиков чили. Измельчите чеснок ножом, затем нарежьте перцы и смешайте с чесноком. Полученную смесь отправьте в кастрюлю с литром горячей воды и хорошо перемешайте. После того как вода остынет, поставьте кастрюлю в темное место на сутки, чтобы настой настоялся.

Перед использованием настой нужно процедить. Добавьте в него ложку жидкого мыла и перемешайте. Затем перелейте средство в емкость с распылителем.

Обрабатывайте растения каждые 72 часа до полного уничтожения вредителей. Готовое средство может храниться до 14 дней, что позволяет приготовить его с запасом.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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