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Как понять, что компост готов к использованию

1:07
Садоводство

Компост — это выбор многих дачников, которые предпочитают использовать натуральные удобрения для своих растений. Процесс его создания занимает время, и назвать его быстрым и простым нельзя, но результат полностью оправдывает усилия.

Как понять, что компост готов к использованию
Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, PDM

Как понять, что компост готов?

На созревание компоста обычно уходит от одного до двух лет, хотя сроки могут варьироваться. Чтобы убедиться, что удобрение готово, важно провести несколько проверок.

Визуальная оценка — первый шаг. Если в компосте больше не различимы растительные остатки или другие компоненты, значит, процесс разложения завершен. Готовый компост выглядит однородным и напоминает чернозем.

Цвет готового компоста становится темно-коричневым, и пропадает неприятный запах. Вместо этого появляется характерный аромат, напоминающий запах лесной почвы.

Важно помнить, что не стоит торопиться с использованием компоста. Чем дольше он «доходит», тем качественнее становится удобрение.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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