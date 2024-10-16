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До какого уровня нужно белить деревья

1:34
Садоводство

Побелка деревьев — важная процедура, и каждый садовод должен соблюдать определенные правила, чтобы она была эффективной и безопасной.

До какого уровня нужно белить деревья
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные правила побелки

  • Первое правило — побелку нужно проводить только в сухую погоду. Важно, чтобы не было осадков как в день побелки, так и на следующий день, чтобы защитный слой успел высохнуть и закрепиться.
  • Второе правило — соблюдение мер безопасности. Всегда используйте резиновые перчатки, чтобы не повредить кожу при работе с побелкой.
  • Третье — подготовка ствола. Перед нанесением побелки очистите ствол дерева веником или щеткой. Это позволит удалить пыль, грязь и остатки старого покрытия. Не нужно стремиться полностью снять старый защитный слой — достаточно убрать отслаивающиеся части коры.
  • Если на стволе есть мох или лишайники, используйте скребок или щетку для их удаления. Также можно натянуть тканевые перчатки и зачистить ствол ладонями.
  • Четвертое — нанесение состава. Особое внимание уделите трещинам и повреждениям коры, тщательно заполняя их побелкой. Одного слоя толщиной 2-3 мм будет достаточно для надежной защиты. Более толстое покрытие может быстро осыпаться.
  • Пятое правило — уровень побелки. Наносите побелку от основания дерева до второго разветвления веток, чтобы создать максимальную защиту.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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