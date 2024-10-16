До какого уровня нужно белить деревья

Побелка деревьев — важная процедура, и каждый садовод должен соблюдать определенные правила, чтобы она была эффективной и безопасной.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Основные правила побелки
Первое правило — побелку нужно проводить только в сухую погоду. Важно, чтобы не было осадков как в день побелки, так и на следующий день, чтобы защитный слой успел высохнуть и закрепиться.
Второе правило — соблюдение мер безопасности. Всегда используйте резиновые перчатки, чтобы не повредить кожу при работе с побелкой.
Третье — подготовка ствола. Перед нанесением побелки очистите ствол дерева веником или щеткой. Это позволит удалить пыль, грязь и остатки старого покрытия. Не нужно стремиться полностью снять старый защитный слой — достаточно убрать отслаивающиеся части коры.
Если на стволе есть мох или лишайники, используйте скребок или щетку для их удаления. Также можно натянуть тканевые перчатки и зачистить ствол ладонями.
Четвертое — нанесение состава. Особое внимание уделите трещинам и повреждениям коры, тщательно заполняя их побелкой. Одного слоя толщиной 2-3 мм будет достаточно для надежной защиты. Более толстое покрытие может быстро осыпаться.
Пятое правило — уровень побелки. Наносите побелку от основания дерева до второго разветвления веток, чтобы создать максимальную защиту.