До какого уровня нужно белить деревья

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Побелка деревьев — важная процедура, и каждый садовод должен соблюдать определенные правила, чтобы она была эффективной и безопасной.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные правила побелки