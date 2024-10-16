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Какие побеги ежевики нужно вырезать с наступлением осени

1:13
Садоводство

Садовая ежевика — это растение с двухлетним циклом плодоношения. На первом году жизни побег активно растет и укрепляется, а на втором — цветет и приносит плоды. После этого он засыхает и требует удаления, чтобы не мешать другим побегам получать солнечный свет и воздух.

Какие побеги ежевики нужно вырезать с наступлением осени
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Осенняя обрезка ежевики: что нужно знать?

Первое, что стоит сделать осенью, — это удалить отцветшие побеги. Их необходимо срезать до самой земли, а лучше на 0,5-1 см ниже уровня почвы. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха в кусте.

Молодые побеги, которые принесут плоды в следующем году, следует немного подрезать — обрезать верхушки для стимулирования роста. Слабые и тонкие побеги, которые вряд ли дадут хороший урожай, лучше удалить полностью.

Кроме того, не забывайте обрезать сухие, больные или сломанные ветви, которые могут препятствовать росту здоровых побегов.

Наконец, выкопайте ветки, которые разрослись и уже выбрались из почвы. Эти побеги можно использовать как новые саженцы для размножения растения.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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