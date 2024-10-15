Как ухаживать за розами в октябре

Розам нужен особый уход, особенно в период наступления холодов. Важно правильно подготовить кусты, чтобы они благополучно пережили зиму и были готовы к новому сезону.
Сбор последнего урожая
Первый шаг в октябре — собрать последний урожай роз. Это стимулирует рост новых побегов и бутонов в следующем сезоне. Собирать розы лучше утром или вечером, когда они еще не полностью распустились. Стебли обрезайте под углом на высоте 15-20 см от земли, оставляя несколько листьев для фотосинтеза.
Подкормка и полив
Следующий шаг — подкормить и полить розы. Важно насытить растения питательными веществами и влагой перед зимой. Используйте органические или минеральные удобрения с фосфором и калием, избегая азота, так как он способствует росту зелени, а не цветов. Поливайте розы обильно, но редко, чтобы избежать загнивания корней.
Обрезка и укрытие
Третий шаг — обрезать и укрыть розы для защиты от зимних морозов, снега и ветра. Обрежьте кусты на высоте 30-40 см от земли, удаляя слабые и поврежденные ветви. Для укрытия подойдут солома, опилки, лапник или специальные каркасы.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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