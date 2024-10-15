Что делать с бархатцами в конце сезона: эти 4 идеи вас удивят

Бархатцы — это не только красивые цветы, но и настоящие помощники в саду. Они снижают вероятность появления болезней растений и отпугивают некоторых вредителей. Однако в конце сезона возникает вопрос: что делать с бархатцами?
Для клубники
Бархатцы прекрасно подходят для защиты клубники от болезней и вредителей. Покрыв грядки измельченными бархатцами, можно значительно снизить риски. Затем стоит выложить мульчирующий слой.
Для роз
Сохранение роз в идеальном состоянии до следующего сезона — задача не из легких. Однако один из секретов — использование бархатцев. Измельчите цветы и разложите их по поверхности почвы вокруг роз — это поможет сохранить их здоровье.
Для чеснока
Немногие знают, что бархатцы можно добавлять при посадке озимого чеснока. Это простой способ повысить урожайность: измельченные цветы укладывают в лунку, что помогает чесноку лучше расти.
Классические варианты
Не забывайте, что бархатцы — отличный компонент для компоста и мульчи. Используйте их для создания плодородного слоя, который поможет растениям в будущем сезоне.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
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