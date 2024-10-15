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Что делать с бархатцами в конце сезона: эти 4 идеи вас удивят

1:21
Садоводство

Бархатцы — это не только красивые цветы, но и настоящие помощники в саду. Они снижают вероятность появления болезней растений и отпугивают некоторых вредителей. Однако в конце сезона возникает вопрос: что делать с бархатцами?

Что делать с бархатцами в конце сезона: эти 4 идеи вас удивят
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Какие варианты стоит рассмотреть?

Для клубники

Бархатцы прекрасно подходят для защиты клубники от болезней и вредителей. Покрыв грядки измельченными бархатцами, можно значительно снизить риски. Затем стоит выложить мульчирующий слой.

Для роз

Сохранение роз в идеальном состоянии до следующего сезона — задача не из легких. Однако один из секретов — использование бархатцев. Измельчите цветы и разложите их по поверхности почвы вокруг роз — это поможет сохранить их здоровье.

Для чеснока

Немногие знают, что бархатцы можно добавлять при посадке озимого чеснока. Это простой способ повысить урожайность: измельченные цветы укладывают в лунку, что помогает чесноку лучше расти.

Классические варианты

Не забывайте, что бархатцы — отличный компонент для компоста и мульчи. Используйте их для создания плодородного слоя, который поможет растениям в будущем сезоне.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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