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Чем утеплить грядки до наступления зимы

1:12
Садоводство

Многие садоводы сейчас задумываются об укрытии грядок перед наступлением зимы. Однако использование одного лишь укрывного материала — это только полдела. Перед этим важно выложить утепляющий слой, который поможет сохранить тепло почвы на протяжении всей зимы.

Чем утеплить грядки до наступления зимы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие материалы стоит использовать?

Листья

Листья, особенно дубовые, — отличный вариант. В отличие от других растительных остатков, дубовые листья не гниют, что позволяет эффективно сохранять тепло.

Бархатцы и другие растения

Бархатцы — фаворит среди дачников, когда речь заходит об утеплении грядок. Эти растения можно использовать целиком, и, помимо тепла, они защищают грядки от вредителей. Также подойдут сентябринки и другие цветы.

Мох

Мох — это природный утеплитель. В дикой природе он выполняет ту же функцию, и его можно эффективно использовать для укрытия грядок.

Веники для бани

Хотя этот способ может показаться необычным, он довольно действенный. Веники для бани способны стать отличным средством для утепления грядок.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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