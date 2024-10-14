Этот метод посадки моркови сэкономит вам время и силы

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные садоводы утверждают, что одно из самых трудоёмких занятий при выращивании моркови — это её прореживание после появления всходов. Если не уделить этому внимание, корнеплоды не получат достаточно места для роста, и урожай окажется скромным, как подчёркивает агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, CC BY 2.5

Однако существует хитрый метод посадки моркови, который позволяет полностью избежать прореживания.

Для начала нужно подготовить семена. В 200 мл воды растворите одну чайную ложку соли и поместите туда семена моркови. Те, что всплывут на поверхность, можно смело выбрасывать — из них не будет всходов. Оставшиеся семена следует ополоснуть и просушить.

Следующий этап — приклеивание семян на полоски туалетной бумаги. Для этого вам понадобится клейстер, приготовленный из одного стакана воды и одной чайной ложки крахмала. Нарежьте бумагу на полоски шириной около 2 см, затем нанесите капли клейстера на расстоянии 2,5 см друг от друга и аккуратно приклейте семена моркови.

После этого ленту нужно слегка подсушить и свернуть в рулон. Когда наступит время для посадки, просто разверните эти полоски, разложите их в бороздках так, чтобы семена находились сверху, и присыпьте землёй.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

