Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яичная скорлупа — это простое и эффективное средство, которое находит широкое применение на дачных участках. Внесение этого органического материала в почву помогает улучшить её структуру, делая её более рыхлой и регулируя уровень кислотности.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Кроме того, использование скорлупы в огороде может помочь сократить количество вредителей, обитающих в земле. Однако важно помнить и о её богатом составе: она является отличным источником кальция и множества других полезных для растений микроэлементов.

Но, чтобы скорлупа действительно принесла пользу, необходимо соблюдать два ключевых правила.

Измельчение скорлупы

Для максимального эффекта яичную скорлупу нужно предварительно измельчить. Делать это следует не вручную и не ножом, а с помощью кофемолки. Таким образом, скорлупа должна превратиться в мелкий порошок, который будет легче усваиваться почвой.

Приготовление настоя

Хотя сухую скорлупу можно вносить непосредственно в грунт, она будет долго разлагаться, и эффект от её использования проявится не сразу. Более быстрый результат можно получить, если приготовить настой. Для этого порошок скорлупы заливают водой, а затем процеживают. Получившуюся жидкость можно использовать для полива грядок, что позволит быстро восполнить дефицит кальция в почве.

Уточнения

Яичная скорлупа - внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.

