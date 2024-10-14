Жимолость в вашем саду: простые шаги для шикарного цветения и плодов

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жимолость — это красивое и полезное растение, которое не только украсит ваш сад, но и порадует ранними и вкусными ягодами. Она проста в уходе и подходит как для декоративных, так и для съедобных целей. Как правильно посадить жимолость, ухаживать за ней, и что нужно знать о ее обрезке и подготовке к зиме, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, CC BY-SA 4.0

Виды жимолости

Существует более 200 видов жимолости, но в садоводстве чаще всего используют около 20 сортов. Они бывают как декоративными, так и съедобными.

Декоративная жимолость, например, жимолость Каприфоль, радует глаз крупными душистыми цветами. Этот вьющийся кустарник отлично подходит для украшения беседок или стен дома. Однако стоит помнить, что все декоративные сорта жимолости, а также дикая жимолость, называемая волчьей ягодой, несъедобны.

Съедобная жимолость - это сорта, такие как Гжелка, Золушка, Морена, которые украшают сад весной ароматными цветами и дарят вкусные темно-синие ягоды в конце мая. Ягоды обладают кисло-сладким вкусом и содержат массу полезных веществ. Кустарник прекрасно переносит суровые зимы, выдерживая температуру до -55°C.

Подготовка и посадка жимолости

Для получения хорошего урожая жимолости требуется перекрестное опыление, поэтому на участке стоит высадить несколько кустов разных сортов. Место для посадки должно быть солнечным и защищенным от ветра. Жимолость предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью.

Перед посадкой необходимо подготовить грунт: добавить перегной, компост или торф, а также скорректировать кислотность почвы при необходимости. Посадку лучше проводить летом или осенью, когда кустарник находится в стадии покоя.

Уход за жимолостью

В первые годы после посадки жимолость растет медленно, поэтому подкормка может не понадобиться. Полив должен быть обильным, особенно в период активного роста побегов и созревания ягод. Почву вокруг куста лучше мульчировать, чтобы сохранить влагу.

С взрослого кустарника можно собирать урожай через три года после посадки. Для обильного плодоношения жимолость нуждается в регулярной подкормке весной и осенью. Удобрения с содержанием азота вносят весной, а осенью — фосфор и калий.

Обрезка жимолости

Обрезка необходима для формирования и омоложения куста. Первые пять лет кустарник не обрезают, а с седьмого года проводят формирующую обрезку. Старые ветви вырезают, оставляя только самые сильные, чтобы избежать загущения куста.

Подготовка к зиме

Жимолость — морозостойкое растение, которое не нуждается в укрытии. Однако, перед зимой стоит убрать опавшие листья и перекопать почву вокруг куста. Молодые кусты можно связать, чтобы защитить их от снегопада, а сами кусты укрыть от птиц.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

