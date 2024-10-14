Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные

4:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тыква — главный символ осени. Этот овощ созревает в сентябре и октябре, и его яркий оранжевый цвет ассоциируется с золотыми красками осени. Авторы журнала "Всему свету по совету" подготовили подборку рецептов вкусных и оригинальных блюд из тыквы, которые легко приготовить дома.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Драники с тыквой

Время приготовления: 25 минут | Порции: 4

Ингредиенты:

Очищенная тыква — 200 г

Картофель — 4 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Натрите картофель на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость. Тыкву натрите на терке, лук мелко нарежьте. Смешайте с картофелем. Добавьте яйцо и муку, посолите и поперчите, перемешайте. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте драники с двух сторон до золотистой корочки.

Выложите готовые драники на салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.

Тыквенное печенье с грецкими орехами

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 450 г

Очищенная тыква — 250 г

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ст. л.

Куркума — ½ ч. л.

Грецкие орехи, сахарная пудра

Приготовление:

Приготовьте пюре из тыквы на пару и измельчите его блендером. Растопите масло, добавьте сахар и ванильный сахар. Вмешайте в пюре яйцо, масло и куркуму, снова пробейте блендером. Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, замесите тесто. Сформируйте из теста шарики, уложите их на противень, вдавите в каждый орех. Выпекайте при 200°C 25-30 минут. Остудите и присыпьте сахарной пудрой.

Тыква с кукурузой

Время приготовления: 30 минут | Порции: 4

Ингредиенты:

Тыква — 800 г

Замороженная кукуруза — 400 г

Сливочное масло — 30 г

Зелёный лук — 3 ст. л.

Петрушка — 2 ст. л.

Соль и перец

Приготовление:

Нарежьте тыкву кубиками. Растопите масло на сковороде, обжаривайте тыкву 15 минут. Добавьте кукурузу, тушите 5 минут. Смешайте с зеленью, посолите и поперчите, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Булочки с тыквой

Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука — 400 г

Тыквенное пюре — 250 г

Яйца — 2 шт.

Вода — 60 мл

Сливочное масло — 60 г

Сухое молоко — 30 г

Сахар — 3 ст. л.

Дрожжи — 2 ч. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Корица и сухой имбирь

Ингредиенты для начинки:

Сливочное масло — 50 г

Сахар — 100 г

Корица — 1 ст. л.

Изюм по желанию

Приготовление:

Замесите тесто из всех ингредиентов, дайте ему подойти 1-1,5 часа. Раскатайте тесто, смажьте маслом, посыпьте корицей с сахаром и изюмом. Скатайте рулет, нарежьте его на кусочки, выложите на противень. Дайте булочкам подняться, затем выпекайте при 190°C 25-30 минут.

Острый салат с тыквой и чечевицей

Время приготовления: 30 минут | Порции: 4

Ингредиенты:

Тыква — 400 г

Зелёная чечевица — 200 г

Перец чили — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка или кинза — 2 ст. л.

Имбирь, соль, перец, растительное масло

Приготовление:

Нарежьте тыкву кубиками, смешайте с чесноком, чили, имбирем и маслом. Запекайте 20-25 минут. Отварите чечевицу 20 минут, остудите. Смешайте тыкву с чечевицей, луком и зеленью.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

