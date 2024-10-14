Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные

Тыква — главный символ осени. Этот овощ созревает в сентябре и октябре, и его яркий оранжевый цвет ассоциируется с золотыми красками осени. Авторы журнала "Всему свету по совету" подготовили подборку рецептов вкусных и оригинальных блюд из тыквы, которые легко приготовить дома.
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0
Драники с тыквой
Время приготовления: 25 минут | Порции: 4
Ингредиенты:
Очищенная тыква — 200 г
Картофель — 4 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Пшеничная мука — 2 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Натрите картофель на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость.
Тыкву натрите на терке, лук мелко нарежьте. Смешайте с картофелем.
Добавьте яйцо и муку, посолите и поперчите, перемешайте.
Разогрейте масло на сковороде и обжарьте драники с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите готовые драники на салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.
Тыквенное печенье с грецкими орехами
Ингредиенты:
Пшеничная мука — 450 г
Очищенная тыква — 250 г
Сахар — 100 г
Сливочное масло — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Ванильный сахар — 1 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ст. л.
Куркума — ½ ч. л.
Грецкие орехи, сахарная пудра
Приготовление:
Приготовьте пюре из тыквы на пару и измельчите его блендером.
Растопите масло, добавьте сахар и ванильный сахар.
Вмешайте в пюре яйцо, масло и куркуму, снова пробейте блендером.
Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, замесите тесто.
Сформируйте из теста шарики, уложите их на противень, вдавите в каждый орех.
Выпекайте при 200°C 25-30 минут. Остудите и присыпьте сахарной пудрой.
Тыква с кукурузой
Время приготовления: 30 минут | Порции: 4
Ингредиенты:
Тыква — 800 г
Замороженная кукуруза — 400 г
Сливочное масло — 30 г
Зелёный лук — 3 ст. л.
Петрушка — 2 ст. л.
Соль и перец
Приготовление:
Нарежьте тыкву кубиками.
Растопите масло на сковороде, обжаривайте тыкву 15 минут.
Добавьте кукурузу, тушите 5 минут.
Смешайте с зеленью, посолите и поперчите, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
Булочки с тыквой
Ингредиенты для теста:
Пшеничная мука — 400 г
Тыквенное пюре — 250 г
Яйца — 2 шт.
Вода — 60 мл
Сливочное масло — 60 г
Сухое молоко — 30 г
Сахар — 3 ст. л.
Дрожжи — 2 ч. л.
Соль — 1,5 ч. л.
Корица и сухой имбирь
Ингредиенты для начинки:
Сливочное масло — 50 г
Сахар — 100 г
Корица — 1 ст. л.
Изюм по желанию
Приготовление:
Замесите тесто из всех ингредиентов, дайте ему подойти 1-1,5 часа.
Раскатайте тесто, смажьте маслом, посыпьте корицей с сахаром и изюмом.
Скатайте рулет, нарежьте его на кусочки, выложите на противень.
Дайте булочкам подняться, затем выпекайте при 190°C 25-30 минут.
Острый салат с тыквой и чечевицей
Время приготовления: 30 минут | Порции: 4
Ингредиенты:
Тыква — 400 г
Зелёная чечевица — 200 г
Перец чили — 1 шт.
Красный лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Петрушка или кинза — 2 ст. л.
Имбирь, соль, перец, растительное масло
Приготовление:
Нарежьте тыкву кубиками, смешайте с чесноком, чили, имбирем и маслом. Запекайте 20-25 минут.
Отварите чечевицу 20 минут, остудите.
Смешайте тыкву с чечевицей, луком и зеленью.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).