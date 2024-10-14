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Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные

4:34
Садоводство

Тыква — главный символ осени. Этот овощ созревает в сентябре и октябре, и его яркий оранжевый цвет ассоциируется с золотыми красками осени. Авторы журнала "Всему свету по совету" подготовили подборку рецептов вкусных и оригинальных блюд из тыквы, которые легко приготовить дома.

Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Драники с тыквой

Время приготовления: 25 минут | Порции: 4

Ингредиенты:

  • Очищенная тыква — 200 г
  • Картофель — 4 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите картофель на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость.
  2. Тыкву натрите на терке, лук мелко нарежьте. Смешайте с картофелем.
  3. Добавьте яйцо и муку, посолите и поперчите, перемешайте.
  4. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте драники с двух сторон до золотистой корочки.

Выложите готовые драники на салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.

Тыквенное печенье с грецкими орехами

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 450 г
  • Очищенная тыква — 250 г
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ст. л.
  • Куркума — &frac12 ч. л.
  • Грецкие орехи, сахарная пудра

Приготовление:

  1. Приготовьте пюре из тыквы на пару и измельчите его блендером.
  2. Растопите масло, добавьте сахар и ванильный сахар.
  3. Вмешайте в пюре яйцо, масло и куркуму, снова пробейте блендером.
  4. Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, замесите тесто.
  5. Сформируйте из теста шарики, уложите их на противень, вдавите в каждый орех.
  6. Выпекайте при 200°C 25-30 минут. Остудите и присыпьте сахарной пудрой.

Тыква с кукурузой

Время приготовления: 30 минут | Порции: 4

Ингредиенты:

  • Тыква — 800 г
  • Замороженная кукуруза — 400 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Зелёный лук — 3 ст. л.
  • Петрушка — 2 ст. л.
  • Соль и перец

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву кубиками.
  2. Растопите масло на сковороде, обжаривайте тыкву 15 минут.
  3. Добавьте кукурузу, тушите 5 минут.
  4. Смешайте с зеленью, посолите и поперчите, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Булочки с тыквой

Ингредиенты для теста:

  • Пшеничная мука — 400 г
  • Тыквенное пюре — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Вода — 60 мл
  • Сливочное масло — 60 г
  • Сухое молоко — 30 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Дрожжи — 2 ч. л.
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Корица и сухой имбирь

Ингредиенты для начинки:

  • Сливочное масло — 50 г
  • Сахар — 100 г
  • Корица — 1 ст. л.
  • Изюм по желанию

Приготовление:

  1. Замесите тесто из всех ингредиентов, дайте ему подойти 1-1,5 часа.
  2. Раскатайте тесто, смажьте маслом, посыпьте корицей с сахаром и изюмом.
  3. Скатайте рулет, нарежьте его на кусочки, выложите на противень.
  4. Дайте булочкам подняться, затем выпекайте при 190°C 25-30 минут.

Острый салат с тыквой и чечевицей

Время приготовления: 30 минут | Порции: 4

Ингредиенты:

  • Тыква — 400 г
  • Зелёная чечевица — 200 г
  • Перец чили — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка или кинза — 2 ст. л.
  • Имбирь, соль, перец, растительное масло

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву кубиками, смешайте с чесноком, чили, имбирем и маслом. Запекайте 20-25 минут.
  2. Отварите чечевицу 20 минут, остудите.
  3. Смешайте тыкву с чечевицей, луком и зеленью.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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