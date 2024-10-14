Простые шаги для обильного цветения гортензии: как заставить её цвести круглый год

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если ваша гортензия не цветет, несмотря на правильный уход, не стоит отчаиваться. Я, как опытный садовод, тоже сталкивалась с этой проблемой и нашла несколько эффективных решений, которые помогут вашему растению зацвести и радовать вас долгие годы, рассказывает Татьяна Карпова на сайте "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, CC BY-SA 4.0

Особенности гортензии

Гортензия — это растение, которое насчитывает около 80 видов, от кустарников до лиан и небольших деревьев. Наибольшей популярностью среди садоводов пользуется гортензия садовая, которую чаще всего выращивают на дачных участках. Растение любит свет и влагу, поэтому выбор места для посадки имеет решающее значение.

Цветение гортензии начинается весной и продолжается до первых морозов осенью. Важно помнить, что оттенок цветков зависит от уровня кислотности почвы: на щелочной почве лепестки будут розовыми или сиреневыми, а на кислой — синими.

Как правильно посадить и подкормить гортензию

Самое удачное время для посадки гортензии — это май и сентябрь. Я стараюсь соблюдать несколько простых правил, которые уже не раз помогли мне добиться обильного цветения:

Подготавливаю почвенную смесь из перегноя, торфа, песка и листовой земли.

Посадочные ямы выкапываю размером 45 на 45 см и глубиной около 60 см, выдерживая расстояние между кустами примерно 1,5 метра.

Высаживаю растения так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.

В первые годы срезаю все соцветия, чтобы питание шло на развитие корневой системы.

Поливаю растения раз в неделю, обильно и регулярно.

Весной я обязательно подкармливаю гортензию цветочными удобрениями и добавляю дополнительные питательные вещества в период появления бутонов.

Особенности ухода и защита от вредителей

Каждую весну провожу обрезку куста, оставляя самые сильные побеги и укорачивая их на несколько почек. Это стимулирует рост новых побегов и обильное цветение. После цветения осенью удаляю сухие соцветия. Молодые растения нуждаются в укрытии на зиму, для чего использую опавшие листья или торф.

Хотя гортензия довольно устойчива к болезням, иногда она может пострадать от тли. Для борьбы с ней я использую настойку чеснока: настаиваю 200 г измельченного чеснока в 10 литрах воды в течение двух дней, затем добавляю 30-40 г хозяйственного мыла и опрыскиваю растения раз в неделю до исчезновения вредителей.

Гортензия — это многолетнее растение, которое может стать настоящим украшением вашего участка. Своевременный уход и правильная посадка помогут вам вырастить здоровое, крепкое растение, которое будет радовать вас пышным цветением каждый сезон.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

