Листья винограда для долмы: узнайте, как сохранить их до зимы

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние годы кухня Востока становится всё популярнее в нашей стране. Одним из любимых блюд стал долма — нечто вроде наших голубцов, но вместо капусты здесь используют виноградные листья.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Как правильно заготавливать листья винограда для долмы, чтобы наслаждаться этим вкусным блюдом круглый год рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".

Как выбрать листья винограда для заготовки

Собирать листья для долмы лучше всего в мае или июне, когда виноград цветёт. Листья нужно выбирать с кустов светлых сортов винограда, при этом обязательно убедитесь, что на винограднике не применялись химические препараты незадолго до сбора. Для заготовки подойдут только свежие, чистые листья без повреждений и болезней.

Как заготавливать виноградные листья для долмы

Для приготовления долмы виноградные листья используют не в свежем виде, их заготавливают заранее. Существует несколько способов хранения: заморозка, маринование, засолка, сушка. Давайте рассмотрим каждый способ более подробно.

Способ 1: Заморозка листьев

Это один из самых простых и удобных методов. Листья моют, сушат и укладывают стопками по несколько штук. Затем заворачивают в пищевую пленку или пакеты и кладут в морозилку. Чтобы не повредить листья, можно дополнительно уложить рулоны в контейнеры с крышками.

Способ 2: Сушка листьев в банке

Для сушки листья промывают и сушат на воздухе, затем укладывают в стеклянные банки слоями, пересыпая их солью. Банки стерилизуют и герметично закрывают крышками. В таком виде листья хорошо сохраняются до зимы.

Способ 3: Сушка в бутылке

Этот способ похож на предыдущий, но вместо банок используют пластиковые бутылки. Листья сворачивают в трубочки, пересыпают солью и укладывают в бутылки, после чего плотно закрывают крышками и хранят в прохладном месте.

Способ 4: Маринование

Маринованные листья могут храниться при комнатной температуре, что позволяет сэкономить место в холодильнике. Листья сворачивают, заливают кипятком на 5-10 минут, затем заливают маринадом из воды, сахара, соли и уксуса. Банки герметично закрывают.

Способ 5: Засолка

Для засолки листья сворачивают в рулоны, укладывают в банки и заливают горячим рассолом (100 г соли на литр воды). Хранить засоленные листья нужно в прохладном месте, а перед приготовлением долмы их отмачивают в воде.

Способ 6: Консервирование в томатном соке

Этот оригинальный способ придаст листьям пикантный вкус. Листья заливают кипятком, настаивают 20 минут, затем заливают горячим томатным соком с добавлением соли и целого лука. Банки закрывают крышками и оставляют на несколько суток.

Виноградные листья содержат множество полезных веществ: кальций, фосфор, железо, магний, витамины А, В, С и Е. Энергетическая ценность — 93 ккал на 100 г.

Уточнения

Долма́ (далма, дулма, дурма, толма, сарма) — блюдо, представляющее собой овощи или листья (традиционно виноградные), начинённые, как правило, мясным фаршем с рисом.

