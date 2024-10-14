Как без химии: натуральные способы подкормить ваши цветы

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Натуральные удобрения — это лучший способ подкормить комнатные растения. Многие люди не знают, какие природные вещества можно использовать для этого и как правильно их применять. О самых популярных и эффективных натуральных удобрениях для комнатных растений, рассказывает садовод Денисов Олег Иванович на сайте "Всаду.ру".

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Сахар

Одним из самых простых и популярных удобрений является обычный сахар. Я развожу одну чайную ложку сахара в стакане воды и поливаю этим раствором растения раз в неделю. Иногда вместо сахара использую глюкозу: развожу одну таблетку в литре воды. Глюкоза особенно полезна для больных или слабых растений, так как помогает им быстрее восстановиться.

Кофе

Остатки молотого кофе можно смешать с грунтом в горшке. Это удобрение улучшает структуру почвы, делая её более лёгкой и рыхлой, а также повышает кислотность, что полезно для некоторых растений.

Фрукты

Я часто использую корки апельсинов, бананов и мандаринов для приготовления питательного настоя. Корки измельчаю, заполняю ими треть трёхлитровой банки и заливаю кипятком. Через сутки процеживаю настой и поливаю растения. Банановые корки можно также измельчить, залить водой и оставить на сутки, затем использовать как удобрение.

Зола

Зола — это одно из лучших натуральных удобрений. Она содержит фосфор, калий, кальций, цинк, магний и другие микроэлементы. При пересадке растений я всегда добавляю немного золы в грунт — это обеззараживает почву и делает её питательной.

Дрожжи

Для стимуляции роста комнатных растений я использую дрожжи. Для приготовления раствора развожу 1 столовую ложку сахара и 10 граммов дрожжей в литре тёплой воды, настаиваю два часа, затем развожу водой в соотношении 1:5. Поливаю этим раствором растения для ускорения их роста.

Луковая шелуха

Настой из луковой шелухи богат микроэлементами и помогает защитить растения. Я заливаю 50 граммов шелухи двумя литрами воды, кипячу 10 минут и настаиваю 3 часа. После остывания процеживаю и использую для опрыскивания растений или полива верхнего слоя почвы.

Перегной

Перегной — это универсальное удобрение, полезное как для комнатных, так и для садовых растений. Я добавляю листовой перегной в почву при пересадке растений. Это улучшает структуру почвы и питает растения. Для жидкой подкормки можно развести 100 граммов перегноя в 10 литрах воды.

Вода после промывки круп

После промывки круп я не выливаю воду, а поливаю ею растения. В такой воде содержатся фосфор, железо, кремний и магний, что делает её полезным природным удобрением.

Полезные советы

Перед подкормкой обязательно поливайте растения чистой водой, чтобы предотвратить возможное повреждение корней от концентрированного удобрения.

После пересадки растения нельзя удобрять в течение двух месяцев, так как новая почва уже содержит питательные вещества.

Для больных и слабых растений используйте менее концентрированные растворы удобрений.

Уточнения

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации.

