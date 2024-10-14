Секреты сохранения перцев: как продлить свежесть овощей

Болгарский перец — это один из "основных" овощей, который, как и помидоры с огурцами, активно используется в приготовлении салатов и множества других блюд. Многие садоводы выращивают этот полезный овощ и хотят сохранить его свежим на зиму.
Как правильно хранить болгарские перцы в домашних условиях, чтобы они радовали вас в холодное время года, рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".
Прежде чем отправить перцы на хранение, важно учесть стадию их созревания. Перец проходит несколько этапов роста: от прорастания семян до биологической зрелости. Для хранения подойдут перцы как в технической зрелости (когда они ещё зелёные, но достигли нужного размера), так и в биологической зрелости (полностью созревшие, с ярким окрасом).
Перцы, собранные в стадии технической зрелости, могут храниться до полугода, а полностью зрелые овощи — до трёх месяцев.
Важно выбирать только целые, плотные перцы с глянцевой кожицей, без повреждений и признаков гнили. Овощи должны сохранять плодоножки.
После сбора урожая перцы нужно аккуратно срезать с куста и протереть влажной тканью, не прибегая к мытью. Это поможет избежать порчи. Далее рекомендуется оставить перцы в прохладном сухом месте на неделю.
Те экземпляры, которые за это время начали портиться, нужно отложить, а оставшиеся перцы использовать для хранения. Плодоножки срезают перед закладкой на хранение.
Оптимальная температура для хранения болгарского перца — от 0 до 3 градусов. Если температура выше, перцы быстрее испортятся, а если ниже нуля — потеряют часть своих полезных свойств. Овощи следует хранить в тёмном месте с влажностью 60-70%, избегая попадания солнечных лучей.
В холодильнике перцы могут сохранять свежесть до трёх месяцев. Для этого их нужно помыть, высушить и натереть подсолнечным маслом, чтобы сохранить упругость. Затем завернуть в пищевую плёнку или поместить в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции и хранить в отсеке для овощей.
На застеклённом утеплённом балконе перцы могут храниться 2-3 месяца. Недозрелые перцы дозревают при плюсовой температуре осенью, а зимой переходят в покой. Для хранения овощей на балконе их нужно завернуть в бумагу, уложить в ящик и укутать в одеяло в морозы.
В квартире перцы можно хранить в кладовке или другом прохладном месте. Процесс аналогичен хранению на балконе, но без необходимости использовать одеяло. Заверните перцы в пищевую плёнку и уложите в ящик.
Если у вас есть подвал или погреб, это одно из лучших мест для хранения перцев. Там они могут пролежать до двух месяцев. Оптимальная влажность в помещении — 90%, температура — около +10°C. Овощи следует заворачивать в бумагу и укладывать в ящики, засыпав песком или опилками.
Перец можно сохранить на зиму в сушеном виде. Для этого нарежьте перец полосками, разложите на противень с пергаментом и сушите в духовке при температуре 50°C с приоткрытой дверцей в течение 12 часов.
Замариновать перцы — это отличный способ сохранить их на зиму. Для этого помойте, очистите и нарежьте овощи. Затем приготовьте маринад с уксусом и маслом, и поместите в банки.
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