Секреты сохранения перцев: как продлить свежесть овощей

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Болгарский перец — это один из "основных" овощей, который, как и помидоры с огурцами, активно используется в приготовлении салатов и множества других блюд. Многие садоводы выращивают этот полезный овощ и хотят сохранить его свежим на зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Как правильно хранить болгарские перцы в домашних условиях, чтобы они радовали вас в холодное время года, рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".

Как выбрать перцы для хранения

Прежде чем отправить перцы на хранение, важно учесть стадию их созревания. Перец проходит несколько этапов роста: от прорастания семян до биологической зрелости. Для хранения подойдут перцы как в технической зрелости (когда они ещё зелёные, но достигли нужного размера), так и в биологической зрелости (полностью созревшие, с ярким окрасом).

Перцы, собранные в стадии технической зрелости, могут храниться до полугода, а полностью зрелые овощи — до трёх месяцев.

Важно выбирать только целые, плотные перцы с глянцевой кожицей, без повреждений и признаков гнили. Овощи должны сохранять плодоножки.

Как подготовить перцы к хранению

После сбора урожая перцы нужно аккуратно срезать с куста и протереть влажной тканью, не прибегая к мытью. Это поможет избежать порчи. Далее рекомендуется оставить перцы в прохладном сухом месте на неделю.

Те экземпляры, которые за это время начали портиться, нужно отложить, а оставшиеся перцы использовать для хранения. Плодоножки срезают перед закладкой на хранение.

Температурный режим и влажность

Оптимальная температура для хранения болгарского перца — от 0 до 3 градусов. Если температура выше, перцы быстрее испортятся, а если ниже нуля — потеряют часть своих полезных свойств. Овощи следует хранить в тёмном месте с влажностью 60-70%, избегая попадания солнечных лучей.

Способы хранения болгарского перца

Хранение в холодильнике

В холодильнике перцы могут сохранять свежесть до трёх месяцев. Для этого их нужно помыть, высушить и натереть подсолнечным маслом, чтобы сохранить упругость. Затем завернуть в пищевую плёнку или поместить в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции и хранить в отсеке для овощей.

Хранение на балконе

На застеклённом утеплённом балконе перцы могут храниться 2-3 месяца. Недозрелые перцы дозревают при плюсовой температуре осенью, а зимой переходят в покой. Для хранения овощей на балконе их нужно завернуть в бумагу, уложить в ящик и укутать в одеяло в морозы.

Хранение в квартире

В квартире перцы можно хранить в кладовке или другом прохладном месте. Процесс аналогичен хранению на балконе, но без необходимости использовать одеяло. Заверните перцы в пищевую плёнку и уложите в ящик.

Хранение в подвале или погребе

Если у вас есть подвал или погреб, это одно из лучших мест для хранения перцев. Там они могут пролежать до двух месяцев. Оптимальная влажность в помещении — 90%, температура — около +10°C. Овощи следует заворачивать в бумагу и укладывать в ящики, засыпав песком или опилками.

Сушка перца

Перец можно сохранить на зиму в сушеном виде. Для этого нарежьте перец полосками, разложите на противень с пергаментом и сушите в духовке при температуре 50°C с приоткрытой дверцей в течение 12 часов.

Маринование перца

Замариновать перцы — это отличный способ сохранить их на зиму. Для этого помойте, очистите и нарежьте овощи. Затем приготовьте маринад с уксусом и маслом, и поместите в банки.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

