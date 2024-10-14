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Тропический фрукт дома: как правильно вырастить папайю из семян

3:17
Садоводство

Папайя — это тропический фрукт с невероятно приятным ароматом, сладким вкусом и множеством полезных свойств. Сегодня этот экзотический плод можно найти в магазинах, но многие не знают, что его вполне возможно вырастить в домашних условиях. Как правильно посадить и ухаживать за папайей в домашних условиях, рассказывает садовод Елена Александрова на сайте "Всаду.ру".

Тропический фрукт дома: как правильно вырастить папайю из семян
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

О папайе

Папайя (лат. Carica papaya) — пальмообразное тропическое дерево, которое относится к двудомным растениям семейства Кариковые. Иногда его называют "дынным деревом" или "хлебным деревом", и это не случайно: свежие плоды папайи напоминают дыню по вкусу, а приготовленные — пахнут как свежеиспеченный хлеб.

Хотя папайя родом из тропических стран, её можно вырастить и дома, при соблюдении определённых условий.

Как вырастить папайю из семян

Самый простой способ получить домашнюю папайю — это вырастить её из семян. Папайя быстро растет и при правильном уходе начинает плодоносить уже на первый год после посадки. Для этого нужно выбрать спелый плод, разрезать его, достать семена, промыть их и поместить во влажный песок или мох. Через пару дней семена готовы к посадке.

Подготовка почвы и посадка

Папайя любит слабокислую, плодородную почву. Для приготовления субстрата смешайте в равных частях плодородный грунт, торф, песок и перегной. Грунт для фикусов также подойдёт, если добавить к нему песок в соотношении 1:2.

Затем наполните торфяные горшочки обеззараженной почвой, посадите семена на глубину 3-5 см, полейте теплой водой и накройте пленкой. Горшки следует разместить на южных или юго-восточных окнах, чтобы растения получали достаточно света.

Уход за всходами

Всходы папайи появляются через 7-10 дней. Как только появятся первые настоящие листочки, слабые растения нужно аккуратно удалить. Поливайте всходы умеренно, используя только тёплую, отстоявшуюся воду, и опрыскивайте их в жаркую погоду.

Папайя растет очень быстро и нуждается в частых пересадках — до 2-3 раз в первый год. Будьте осторожны с корнями, так как папайя плохо переносит их повреждение.

Подкормка и уход

Через 14 дней после первой пикировки начните подкармливать папайю комплексными минеральными удобрениями. Делайте это каждые две недели. В период цветения и плодоношения используйте фосфорно-калийные удобрения.

Папайя любит тепло: для хорошего роста ей нужна температура в пределах 23-27 градусов. Летом растение можно выставить на балкон или террасу, а зимой его следует дополнительно освещать.

Вырастить папайю в домашних условиях не так сложно, как может показаться. Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить вкусные и полезные плоды, которые станут отличным дополнением к вашему столу.

Уточнения

Папа́йя или ды́нное де́рево (лат. Cárica papáya) — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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