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Не допускайте этого: 3 типа горшков, которые обрекают комнатные цветы на верную гибель

2:02
Садоводство » Комнатные цветы

Многие начинающие цветоводы считают, что для пересадки и выращивания растений подойдут любые доступные горшки. Однако это не совсем так - некоторые виды емкостей могут быть опасными и даже губительными для развития комнатных цветов.

Не допускайте этого: 3 типа горшков, которые обрекают комнатные цветы на верную гибель
Фото: unsplash.com by Giulia Bertelli, PDM

Самым неблагоприятным вариантом считаются пластиковые горшки. Они практически не пропускают воздух и влагу к корневой системе растения, что приводит к загниванию корней и гибели всего растения. Кроме того, пластик нередко содержит токсичные вещества, которые могут повредить корни и листья цветка.

Не менее опасны для цветов глиняные горшки с глазурованным покрытием. Глазурь, как правило, содержит соединения тяжелых металлов, которые медленно, но верно отравляют растение. К тому же такие горшки не обладают достаточной пористостью, необходимой для нормальной вентиляции корней. 

Также нежелательно использовать для посадки цветов емкости из некачественных синтетических материалов, таких как полистирол или оргстекло. Они также практически не пропускают воздух, а некоторые виды пластика могут содержать вредные для растений химикаты.

Гораздо более безопасными для комнатных цветов считаются глиняные или керамические горшки без глазури. Такие емкости являются воздухопроницаемыми, что позволяет корневой системе нормально развиваться. Плюс ко всему, глина является натуральным и нетоксичным материалом.

Также можно использовать для пересадки деревянные или корзинчатые (плетёные) горшки. Они также достаточно пористые, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха к корням. Кроме того, такие емкости являются более экологичными.

Таким образом, при выборе горшков для комнатных цветов важно отдавать предпочтение натуральным и воздухопроницаемым материалам, чтобы не допустить угнетения или гибели любимых растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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