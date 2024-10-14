Корневые проблемы и аварийные ветки: 4 дерева, которые лучше держать подальше от дома

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Многие дачники при озеленении своего участка высаживают деревья, даже не задумываясь о том, чем может обернуться их близкое соседство с домом. Между тем, некоторые древесные растения способны доставить массу проблем и хлопот, если их место будет выбрано неудачно.

Фото: flickr.com by Superior National Forest, CC BY 2.0

Одним из самых проблемных деревьев для высадки рядом с домом является тополь. Его корневая система агрессивно разрастается, способна повредить фундамент, стены и даже канализационные трубы. Кроме того, тополиный пух становится настоящим бедствием для жителей дома, забивая окна, вентиляцию.

Также нежелательна посадка вязов поблизости от построек. Их массивные корни годами разрушают бетон и кирпичную кладку, пробиваясь в подвалы и фундаменты. К тому же вязы — очень крупные деревья, способные при падении значительно повредить строения.

Аналогичные проблемы связаны и с высадкой ив рядом с домом. Их корни очень сильно разрастаются, способны повредить канализационные трубы и даже фундамент. Кроме того, ивы — очень ломкие деревья, часто теряющие крупные ветви, что представляет опасность для жилых построек.

Даже такое, казалось бы, безобидное дерево, как клён, способно доставить немало хлопот, если его посадить слишком близко к дому. Его мощная корневая система и склонность к образованию большого количества поросли становятся настоящей головной болью для домовладельцев.

Таким образом, планируя озеленение своего участка, стоит тщательно обдумать, какие деревья будут соседствовать с домом. Ведь неудачный выбор способен в итоге обернуться серьезными и дорогостоящими ремонтными работами.