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От весны до осени: 5 однолетников, которые стоит посадить в октябре

1:56
Садоводство » Цветы

Октябрь — самое время задуматься о посадке однолетников на будущий сезон. Несмотря на то, что основная волна цветения уже позади, есть ряд культур, которые можно и нужно высаживать именно в этот период.

От весны до осени: 5 однолетников, которые стоит посадить в октябре
Фото: commons.wikimedia by Расбак, CC BY-SA 3.0

Одним из лучших вариантов для октябрьской посадки являются виолы, или анютины глазки. Эти очаровательные цветы способны выдерживать заморозки до -5°С и даже снег. Высаженные осенью, виолы порадуют пышным цветением уже ранней весной, задолго до большинства других растений.

Отличным выбором также будут примулы. Они обожают прохладную погоду и хорошо себя чувствуют даже при заморозках. Кроме того, примулы устойчивы к грибковым заболеваниям, что важно в периоды затяжной сырой погоды. Высадив их осенью, вы получите море ярких цветов уже в апреле-мае.

Ещё одна интересная культура для октябрьской посадки — эшшольция или калифорнийский мак. Эти многоцветковые растения способны без проблем зимовать в открытом грунте и возобновлять рост весной. Важно лишь мульчировать посадки, чтобы защитить корни от промерзания.

Отлично перезимуют и бессмертники, или гелихризумы. Они обладают высокой холодостойкостью и не боятся заморозков. Высаженные осенью, бессмертники порадуют пышным цветением уже с мая.

Не стоит забывать и о горошке душистом. Этот вьющийся однолетник хорошо приживается при октябрьской посадке и год от года дает все более обильное цветение.

Высаживая любые из этих культур в октябре, важно подготовить для них подходящее место. Оно должно быть солнечным, с легкой, хорошо дренированной почвой. Растения следует мульчировать, чтобы защитить корни от вымерзания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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