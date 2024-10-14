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Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке

1:39
Садоводство » Советы

Бархатцы — одни из самых любимых летних цветов на дачных участках. Их яркое и продолжительное цветение радует глаз с июня до самых заморозков. Но что же делать с этими красавицами осенью? Не все дачники знают, как правильно ухаживать за бархатцами в этот период.

Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Во-первых, стоит вовремя срезать отцветшие соцветия. Это продлит период цветения и освободит силы растения для закладки новых бутонов. Также важно регулярно рыхлить и пропалывать почву вокруг бархатцев, чтобы они не конкурировали с сорняками за питание и влагу.

Во-вторых, многие не знают, что бархатцы — довольно зимостойкие растения. Если своевременно подготовить их к зиме, они легко перезимуют и возобновят рост весной. Для этого в конце октября — начале ноября, когда температура воздуха опустится до +5°C, стоит провести обрезку бархатцев, оставляя всего 10-15 см стебля над землей. Это предотвратит подмерзание растений.

После обрезки важно прикрыть бархатцы слоем мульчи, например, перегноем, торфом или скошенной травой. Это защитит корни от промерзания. В регионах с суровыми зимами можно дополнительно укрыть кусты нетканым материалом или лапником.

Весной, как только сойдет снег, мульчу необходимо убрать, а почву вокруг бархатцев рыхлая и обновить. Это запустит процесс активной вегетации, и уже к маю-июню любимые цветы будут радовать пышным цветением.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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