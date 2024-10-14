Как сохранить урожай томатов от фитофтороза: сорта, устойчивые к коварной болезни

Фитофтороз — самая распространённая и коварная болезнь томатов. Как распознать ее признаки и какие сорта устойчивы к этому грибковому заболеванию? Разбираемся в деталях!
Фитофтороз — это серьёзное грибковое заболевание, которое поражает все надземные части томатных растений: листья, стебли, плоды. Вызывает его специфический гриб Phytophthora infestans.
Первые симптомы фитофтороза — появление на листьях и стеблях темных пятен с расплывчатыми краями. Затем пятна покрываются белым налетом — это спороношение гриба. В дальнейшем пораженные ткани засыхают и отмирают. На плодах также возникают коричневые подтеки и загнивание.
Болезнь очень быстро распространяется в жаркую и влажную погоду. Без своевременной и правильной борьбы фитофтороз приводит к гибели всего урожая томатов.
Селекционеры вывели ряд специальных сортов томатов, которые обладают повышенной устойчивостью к фитофторозу. Они имеют следующие особенности:
Эти сорта не только стойки к фитофторозу, но и дают высокий урожай вкусных плодов. Они станут идеальным выбором для дачников, стремящихся получить богатый и качественный урожай томатов.
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