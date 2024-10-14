Как сохранить урожай томатов от фитофтороза: сорта, устойчивые к коварной болезни

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Фитофтороз — самая распространённая и коварная болезнь томатов. Как распознать ее признаки и какие сорта устойчивы к этому грибковому заболеванию? Разбираемся в деталях!

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, CC BY-SA 2.5

Что такое фитофтороз и как он проявляется

Фитофтороз — это серьёзное грибковое заболевание, которое поражает все надземные части томатных растений: листья, стебли, плоды. Вызывает его специфический гриб Phytophthora infestans.

Первые симптомы фитофтороза — появление на листьях и стеблях темных пятен с расплывчатыми краями. Затем пятна покрываются белым налетом — это спороношение гриба. В дальнейшем пораженные ткани засыхают и отмирают. На плодах также возникают коричневые подтеки и загнивание.

Болезнь очень быстро распространяется в жаркую и влажную погоду. Без своевременной и правильной борьбы фитофтороз приводит к гибели всего урожая томатов.

Устойчивые к фитофторозу сорта томатов

Селекционеры вывели ряд специальных сортов томатов, которые обладают повышенной устойчивостью к фитофторозу. Они имеют следующие особенности:

Генетическая устойчивость. Благодаря специфическим генам эти сорта обладают естественным иммунитетом к проникновению и развитию фитофтороза.

Ранние сроки созревания. Быстрое формирование плодов до начала массового развития болезни снижает ущерб.

Жизнестойкость растений. Крепкий иммунитет, интенсивный рост и развитие делают растения более устойчивыми к заболеванию.

Среди проверенных временем сортов-"фитофторозоустойчивых" можно выделить:

Дубрава F1, Ричи, Кадет, Дачник (ранние сорта);

Де Барао, Оранжевое чудо, Рапунцель, Восток (среднеспелые);

Чёрный принц, Де Барао черный, Яшка (поздние).

Эти сорта не только стойки к фитофторозу, но и дают высокий урожай вкусных плодов. Они станут идеальным выбором для дачников, стремящихся получить богатый и качественный урожай томатов.