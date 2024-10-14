Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметологические процедуры, на которые решаются не все
Еврей открыл Америку: названо происхождение Христофора Колумба
Хрустящие картофельные драники: пропитываются ароматным чесночком и подаются со сметаной
Миллионы на ёлки: как регионы России готовятся к Новому году
Готовим сами: инструкция по изготовлению чесночного средства для борьбы с садовыми вредителями
Секреты естественной красоты: как выглядеть безупречно
Михаил Мишустин высоко оценил рост экспорта российского АПК
В России нашли способ использовать сточные воды для спасения экологии
Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб

Как сохранить урожай томатов от фитофтороза: сорта, устойчивые к коварной болезни

2:14
Садоводство » Овощи

Фитофтороз — самая распространённая и коварная болезнь томатов. Как распознать ее признаки и какие сорта устойчивы к этому грибковому заболеванию? Разбираемся в деталях!

Как сохранить урожай томатов от фитофтороза: сорта, устойчивые к коварной болезни
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, CC BY-SA 2.5

Что такое фитофтороз и как он проявляется

Фитофтороз — это серьёзное грибковое заболевание, которое поражает все надземные части томатных растений: листья, стебли, плоды. Вызывает его специфический гриб Phytophthora infestans.

Первые симптомы фитофтороза — появление на листьях и стеблях темных пятен с расплывчатыми краями. Затем пятна покрываются белым налетом — это спороношение гриба. В дальнейшем пораженные ткани засыхают и отмирают. На плодах также возникают коричневые подтеки и загнивание.

Болезнь очень быстро распространяется в жаркую и влажную погоду. Без своевременной и правильной борьбы фитофтороз приводит к гибели всего урожая томатов.

Устойчивые к фитофторозу сорта томатов

Селекционеры вывели ряд специальных сортов томатов, которые обладают повышенной устойчивостью к фитофторозу. Они имеют следующие особенности:

  • Генетическая устойчивость. Благодаря специфическим генам эти сорта обладают естественным иммунитетом к проникновению и развитию фитофтороза.
  • Ранние сроки созревания. Быстрое формирование плодов до начала массового развития болезни снижает ущерб.
  • Жизнестойкость растений. Крепкий иммунитет, интенсивный рост и развитие делают растения более устойчивыми к заболеванию.

Среди проверенных временем сортов-"фитофторозоустойчивых" можно выделить:

  • Дубрава F1, Ричи, Кадет, Дачник (ранние сорта);
  • Де Барао, Оранжевое чудо, Рапунцель, Восток (среднеспелые);
  • Чёрный принц, Де Барао черный, Яшка (поздние).

Эти сорта не только стойки к фитофторозу, но и дают высокий урожай вкусных плодов. Они станут идеальным выбором для дачников, стремящихся получить богатый и качественный урожай томатов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Экономика и бизнес
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Домашние животные
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Последние материалы
Хрустящие картофельные драники: пропитываются ароматным чесночком и подаются со сметаной
Миллионы на ёлки: как регионы России готовятся к Новому году
Готовим сами: инструкция по изготовлению чесночного средства для борьбы с садовыми вредителями
Секреты естественной красоты: как выглядеть безупречно
Михаил Мишустин высоко оценил рост экспорта российского АПК
В России нашли способ использовать сточные воды для спасения экологии
Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб
"Авангард" может уволить Сергея Звягина
Продукты, поддерживающие здоровье кожи и волос
Перловая крупа: простые хитрости для быстрого и вкусного приготовления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.