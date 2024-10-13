Готовим сами: инструкция по изготовлению чесночного средства для борьбы с садовыми вредителями

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок - незаменимый помощник в борьбе с вредителями на наших участках. Он не только придает пикантный вкус блюдам, но и обладает сильными инсектицидными свойствами. Давайте рассмотрим, как легко приготовить эффективное противовредительное средство из чеснока в домашних условиях.

Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

Ингредиенты и необходимые материалы:

3-4 крупных зубчика чеснока

1 литр воды

Ёмкость с крышкой (для настаивания)

Распылитель (для нанесения средства)

Инструкция по приготовлению:

Очистите и мелко порубите чесночные зубчики. Поместите их в емкость и залейте водой. Накройте емкость крышкой и оставьте настаиваться в течение 24 часов при комнатной температуре. По истечении времени процедите настой через мелкое сито, отжимая чесночные дольки как можно сильнее, чтобы максимально извлечь все полезные вещества. Полученный чесночный настой готов к использованию. Перелейте его в распылитель.

Применение чесночного средства:

Опрыскивайте пораженные вредителями участки растений, особое внимание уделяя нижней стороне листьев. Обрабатывайте как овощные, так и декоративные культуры.

Чеснок отпугивает широкий спектр садовых вредителей, таких как:

тли

паутинные клещ

гусеницы

колорадские жуки

слизни

муравьи

Кроме того, чесночный настой оказывает бактерицидное и фунгицидное действие, защищая растения от грибковых заболеваний.

Помните, что чеснок безопасен для окружающей среды и не наносит вреда ни человеку, ни животным. Поэтому смело используйте это натуральное и эффективное средство для защиты своих растений!