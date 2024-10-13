Определяем готовность компоста: основные визуальные, тактильные и другие показатели

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2:01
Садоводство » Советы

Компостирование — отличный способ переработать пищевые и садовые отходы в ценное органическое удобрение для грядок и растений. Но как определить, когда компост готов и можно использовать его в саду? Рассмотрим основные признаки готового компоста.

Цвет и запах

Одним из основных признаков готового компоста является его темный, почти черный цвет. Это означает, что органические материалы полностью разложились. Также компост должен иметь приятный, землистый аромат. Неприятные запахи, такие как гниения или аммиака, говорят о том, что компостирование еще не завершено.

Структура и текстура

Зрелый компост должен иметь рассыпчатую, однородную структуру, напоминающую текстуру садовой почвы. В нём не должно быть крупных неразложившихся кусков. Если компост всё ещё содержит видимые фрагменты исходных материалов, значит, процесс разложения еще не завершен.

Температура

Температура готового компоста должна быть близка к температуре окружающей среды. Если компост все еще теплый, это говорит о том, что процесс разложения еще продолжается. В правильно созревшем компосте температура будет такой же, как в почве.

Отсутствие вредителей

В хорошо созревшем компосте не должно быть видно насекомых-вредителей, таких как личинки, мухи или червяки. Их присутствие указывает на то, что процесс разложения еще не завершен.

Если компост соответствует всем этим признакам — тёмный цвет, приятный запах, рассыпчатая структура, комнатная температура и отсутствие вредителей, — значит, он готов к использованию. Тщательно перемешайте и внесите его в почву, чтобы обогатить грядки и растения. Компост станет отличным источником питательных веществ для ваших растений!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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