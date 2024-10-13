Как подготовить рассаду астры к лету: от посева до высадки

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Однолетняя астра давно завоевала сердца садоводов благодаря своей неприхотливости и пышному цветению. Как правильно вырастить крепкую рассаду астр, чтобы добиться пышного цветения до самой осени, рассказывает садовод Алина Малинина на сайте "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, CC BY-SA 3.0

Астры любят свет и влагу, их лучше всего высаживать на солнечных участках, хотя легкое затенение во второй половине дня допустимо. Почва для астр должна быть хорошо дренированной, так как растения плохо переносят застой воды. Самые пышные цветы вырастают на легких супесях и суглинках с нейтральной кислотностью.

Посев и подготовка рассады

Для того чтобы получить рассаду, которая зацветёт на две недели раньше, чем при прямом посеве, я всегда начинаю с посадки семян в ящики. Почвосмесь готовлю из двух частей садовой земли, одной части песка и перегноя. Перед посевом обязательно проливаю грунт раствором марганцовки для дезинфекции.

Семена высеваю в конце марта или начале апреля. Перед этим замачиваю их в растворе стимулятора роста, например, Эпина, чтобы повысить всхожесть. После посева накрываю ёмкости плёнкой для удержания влаги. Всходы появляются через неделю, и тогда я убираю укрытие и переставляю ящики на солнечный подоконник.

Пикировка и уход

Когда появляются первые настоящие листочки, рассаду нужно пикировать — пересаживать в большие ящики на расстоянии 5 см друг от друга. Через неделю после пикировки я подкармливаю растения аммиачной селитрой или гуматами. Вторая подкормка проводится через две недели с использованием полного минерального удобрения.

Для того чтобы рассада выросла крепкой, важно поддерживать дневную температуру на уровне 20°C, а ночную — около 16°C. Регулярное проветривание также способствует развитию сильной рассады. Когда на улице становится теплее, начинаю закаливать растения — сначала выношу их в парник на несколько часов, а затем оставляю на день и ночь.

Высадка в цветники

В первой половине мая пересаживаю подросшую рассаду на постоянное место в цветники. Низкорослые сорта (например, Крестелла, Миледи) сажаю на расстоянии 15-20 см друг от друга, а для высокорослых сортов (Ассоль, Гала) оставляю больше места — около 30 см.

Удобрения и полив

Астры очень отзывчивы на удобрения. Первую подкормку провожу через 10 дней после пересадки, используя аммиачную селитру, фосфат и калий. Вторую — во время бутонизации, с увеличенной дозой фосфата. После первой волны цветения удобряю снова, но исключаю селитру.

Простой уход

Дальнейший уход за астрами сводится к регулярному поливу и рыхлению почвы. Отцветшие соцветия нужно сразу удалять, чтобы стимулировать образование новых бутонов. При правильном уходе астра будет радовать вас цветением до самой поздней осени.

Уточнения

А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.

