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Осень — лучшее время для размножения малины: узнайте, как это сделать правильно

2:59
Садоводство

Малина — любимый кустарник многих садоводов, но иногда он может вести себя довольно капризно, особенно когда речь идет о посадке и размножении. Нередко дачники сталкиваются с проблемой низкой приживаемости малины.

Осень — лучшее время для размножения малины: узнайте, как это сделать правильно
Фото: commons.wikimedia.org

Как правильно размножать малину осенью, чтобы гарантировать обильный урожай в будущем, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Степанович Сидорович на сайте "Антонов сад".

Способы размножения малины осенью

Малина — это многолетний куст с прочной корневой системой и двухлетним циклом развития надземной части. В первый год куст развивается, зимует, а на второй год даёт урожай. Размножать малину можно различными способами, и каждый из них имеет свои нюансы.

1. Размножение корневыми отпрысками

Один из самых простых и популярных методов. Для этого нужно выкопать отпрыски от основного куста, удалить лишние корни и обрезать стебли на высоту 45-50 см. Важно обратить внимание на наличие почек замещения — они гарантируют, что посадочный материал качественный и даст крепкие побеги.

2. Размножение черенками

Осенью можно размножать малину корневыми черенками. Для этого выкопанные корни обрезают на отрезки по 10-15 см, которые затем хранят в ящике с торфом и землёй до посадки.

3. Пикировка "крапивки"

Крапивка — это молодая поросль, которая появляется из придаточных почек и очень напоминает крапиву. Этот метод позволяет быстро получить посадочный материал, но требует особого внимания летом: в жаркую погоду побеги необходимо притенять и защищать от заболеваний.

4. Размножение ремонтантной малины

Ремонтантная малина плодоносит на однолетних побегах, и её можно размножать, как и обычные сорта, обрезая кусты и выкапывая их для пересадки. Этот метод особенно полезен, если вы хотите сохранить определённые сорта в саду.

5. Деление куста

Иногда кусты малины можно делить, особенно если сорт даёт мало отпрысков. Однако не рекомендуется использовать старые кусты с большим количеством пеньков, так как они могут быть заражены болезнями и вредителями.

Сроки заготовки посадочного материала

Оптимальное время для заготовки черенков — с середины августа, когда корневая система малины завершает своё развитие. Посадочный материал можно хранить в подвале или закопать в землю под углом, чтобы защитить его от морозов.

Теперь вы знаете основные способы размножения малины осенью и как правильно подготовить кусты к посадке. Если следовать этим рекомендациям, ваш малинник будет радовать богатым урожаем каждый сезон.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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