Осень — лучшее время для размножения малины: узнайте, как это сделать правильно

Малина — любимый кустарник многих садоводов, но иногда он может вести себя довольно капризно, особенно когда речь идет о посадке и размножении. Нередко дачники сталкиваются с проблемой низкой приживаемости малины.
Как правильно размножать малину осенью, чтобы гарантировать обильный урожай в будущем, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Степанович Сидорович на сайте "Антонов сад".
Малина — это многолетний куст с прочной корневой системой и двухлетним циклом развития надземной части. В первый год куст развивается, зимует, а на второй год даёт урожай. Размножать малину можно различными способами, и каждый из них имеет свои нюансы.
Один из самых простых и популярных методов. Для этого нужно выкопать отпрыски от основного куста, удалить лишние корни и обрезать стебли на высоту 45-50 см. Важно обратить внимание на наличие почек замещения — они гарантируют, что посадочный материал качественный и даст крепкие побеги.
Осенью можно размножать малину корневыми черенками. Для этого выкопанные корни обрезают на отрезки по 10-15 см, которые затем хранят в ящике с торфом и землёй до посадки.
Крапивка — это молодая поросль, которая появляется из придаточных почек и очень напоминает крапиву. Этот метод позволяет быстро получить посадочный материал, но требует особого внимания летом: в жаркую погоду побеги необходимо притенять и защищать от заболеваний.
Ремонтантная малина плодоносит на однолетних побегах, и её можно размножать, как и обычные сорта, обрезая кусты и выкапывая их для пересадки. Этот метод особенно полезен, если вы хотите сохранить определённые сорта в саду.
Иногда кусты малины можно делить, особенно если сорт даёт мало отпрысков. Однако не рекомендуется использовать старые кусты с большим количеством пеньков, так как они могут быть заражены болезнями и вредителями.
Оптимальное время для заготовки черенков — с середины августа, когда корневая система малины завершает своё развитие. Посадочный материал можно хранить в подвале или закопать в землю под углом, чтобы защитить его от морозов.
Теперь вы знаете основные способы размножения малины осенью и как правильно подготовить кусты к посадке. Если следовать этим рекомендациям, ваш малинник будет радовать богатым урожаем каждый сезон.
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