Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАС
Тысячи обращений о пропаже родственников поступили Москальковой
Цены на автомобили в октябре: кто поднял, а кто удержал
Секреты приготовления чебуреков: водка для хруста и пиво для цвета
Рублёв уступает позиции: выпал из топ-6 рейтинга лучших теннисистов
Власти Пхукета расследуют причину массовой гибели рыб на пляжах.
Скрытый железодефицит: как вата в голове и отсутствие энергии могут указывать на опасное состояние
Что нужно знать о белке: разница между растениями и животными
Тыквенные сырники: как приготовить полезный завтрак за 30 минут

Проверенные советы, как выбрать хорошую газонокосилку

2:12
Садоводство

Учитывайте размер газона

Подумайте о размере вашего газона. Для небольших газонов может быть достаточно толкающей косилки или электрической газонокосилки со шнуром. Если у вас большой газон, более подходящей может быть самоходная или газовая газонокосилка.

Проверенные советы, как выбрать хорошую газонокосилку
Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens

Выберите подходящий тип

Существуют различные типы газонокосилок. Толкающие косилки требуют ручных усилий. Самоходные косилки имеют систему привода, которая помогает им двигаться вперед самостоятельно. Газонокосилки с бензиновым двигателем работают на бензине и подходят для больших газонов. Электрические газонокосилки могут быть проводными или беспроводными, и они, как правило, тише и экологичнее.

Учитывайте ширину 

Ширина скашивания относится к ширине режущей деки косилки. Более широкая ширина скашивания означает, что вы можете косить большую площадь за меньшее время. Однако для газонов с ограниченным пространством или препятствиями более узкая ширина стрижки может быть более маневренной.

Проверьте варианты высоты скашивания

Ищите газонокосилку с регулируемой высотой среза. Это позволяет настроить высоту, на которой стрижется трава. Для разных типов травы и сезонов может потребоваться разная высота скашивания, поэтому гибкость в этом аспекте выгодна.

Оценка долговечности и технического обслуживания

Ищите газонокосилку, изготовленную из прочных материалов, которые могут выдержать регулярное использование. Учитывайте требования к техническому обслуживанию, такие как замена масла или заточка лезвия, чтобы убедиться, что оно соответствует вашим возможностям и графику.

Читайте отзывы и сравнивайте цены

Прежде чем совершить покупку, прочитайте отзывы других клиентов, чтобы получить представление о производительности и надежности газонокосилки.

Кроме того, сравните цены от разных брендов и розничных продавцов, чтобы найти тот вариант, который соответствует вашему бюджету.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Садоводство, цветоводство
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов Аудио 
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару
Кошки
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару Аудио 
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Сводка с фронта: ликвидирован боевик, который позировал у "Пятерочки", под Селидово ВСУ попали в клещи Дмитрий Плотников
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Последние материалы
Сводка с фронта: ликвидирован боевик, который позировал у "Пятерочки", под Селидово ВСУ попали в клещи
Скрытый железодефицит: как вата в голове и отсутствие энергии могут указывать на опасное состояние
Что нужно знать о белке: разница между растениями и животными
Проверенные советы, как выбрать хорошую газонокосилку
Тыквенные сырники: как приготовить полезный завтрак за 30 минут
Цветная капуста в запеканке: как приготовить вкусный и диетический обед
Кенийская бегунья Чепнгетич ставит новый мировой рекорд в марафоне
Какие марки показали самый большой рост цен на запчасти в этом году: эксперты о тенденциях
Сосуды под угрозой: как соль, сахар и трансжиры влияют на ваше здоровье
Коррекция лица филлерами: риски и скрытые проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.