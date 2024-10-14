Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать

Важно подождать, пока почва высохнет, прежде чем пытаться произвести какой-либо ремонт. Работа с влажной почвой может привести к дальнейшему уплотнению и повреждению.
Как только почва достаточно высохнет, с помощью садовых вил или лопаты аккуратно разрыхлите уплотненные участки. Это поможет улучшить дренаж и аэрацию.
Внесите компост или хорошо перепревший навоз в затопленные участки. Равномерно распределите слой органики и заделайте его в разрыхленную почву. Это улучшит структуру почвы, усилит удержание воды и обеспечит необходимыми питательными веществами для роста растений.
Используйте грабли или заднюю часть садовой мотыги, чтобы разровнять почву на заглубленных участках. Удалите лишнюю почву и перераспределите ее по участкам, которые могут нуждаться в небольшом усилении. Стремитесь к гладкой и ровной поверхности.
Разровняв почву, слегка уплотните ее с помощью тыльной стороны граблей или аккуратно пройдясь по участку. Это поможет стабилизировать почву, не вызывая чрезмерного уплотнения. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, так как чрезмерное уплотнение может затруднить рост корней и проникновение воды.
Тщательно полейте отремонтированные участки грядки, чтобы помочь оседать почве и установить хороший контакт между добавленной органикой и существующей почвой.
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.