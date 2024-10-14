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Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать

1:44
Садоводство

Дайте почве просохнуть

Важно подождать, пока почва высохнет, прежде чем пытаться произвести какой-либо ремонт. Работа с влажной почвой может привести к дальнейшему уплотнению и повреждению.

Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Порыхлите уплотненную почву

Как только почва достаточно высохнет, с помощью садовых вил или лопаты аккуратно разрыхлите уплотненные участки. Это поможет улучшить дренаж и аэрацию.

Добавьте органическое вещество

Внесите компост или хорошо перепревший навоз в затопленные участки. Равномерно распределите слой органики и заделайте его в разрыхленную почву. Это улучшит структуру почвы, усилит удержание воды и обеспечит необходимыми питательными веществами для роста растений.

Выравнивание поверхности

Используйте грабли или заднюю часть садовой мотыги, чтобы разровнять почву на заглубленных участках. Удалите лишнюю почву и перераспределите ее по участкам, которые могут нуждаться в небольшом усилении. Стремитесь к гладкой и ровной поверхности.

Аккуратно уплотните почву

Разровняв почву, слегка уплотните ее с помощью тыльной стороны граблей или аккуратно пройдясь по участку. Это поможет стабилизировать почву, не вызывая чрезмерного уплотнения. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, так как чрезмерное уплотнение может затруднить рост корней и проникновение воды.

Полейте обработанный участок

Тщательно полейте отремонтированные участки грядки, чтобы помочь оседать почве и установить хороший контакт между добавленной органикой и существующей почвой.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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