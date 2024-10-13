Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач рассказала, почему гастрит может грозить даже здоровым людям
Новая технология для скорейшего заживления ран: электростимулирующие нити
Почему важно мыть и обрабатывать орехи перед употреблением
Аллерголог Перова предупредила об опасности, которая исходит от стиральных порошков
Секреты правильной сушки тыквенных семечек: забудьте о магазинных продуктах
Как питание помогает справиться с негативными последствиями сидячего образа жизни
Иллюзия адекватности информации: или почему человек продолжает спорить, будучи не правым
Как противотуманные фары помогают при сложных погодных условиях
Маринованный лук-севок: рецепт, который преобразит ваши блюда

Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия

3:12
Садоводство

Вечнозеленые хвойные растения, такие как ель, сосна или туя, могут стать настоящим украшением вашего участка. Своим опытом и наблюдениями по посадке и уходу за этими растениями делится садовод Оксана Ананьева на сайте "Всаду.ру".

Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

Когда сажать хвойные растения

Лучшее время для высадки хвойных саженцев — это два периода: с конца марта по начало мая и с середины августа до середины ноября. Бывают случаи, когда садоводы рискуют посадить растения позже, но это может быть проблематично, особенно если саженцы привезены издалека и требуют правильного хранения.

Как правильно посадить хвойные деревья

Первым шагом является подготовка посадочной ямы, которая должна быть глубже и шире корневого кома саженца (примерно на 20-30 см в глубину и 15-20 см в ширину). На дно ямы обязательно взрыхлите землю и добавьте слой дренажа, если место посадки влажное. Засыпайте яму смесью земли с торфом в соотношении 1:1, утрамбовывая каждый слой.

После посадки растение следует обильно полить, а вокруг ствола сформировать валик, чтобы вода удерживалась. Многие хвойные имеют поверхностную корневую систему, поэтому важно защитить верхний слой почвы от пересыхания или уплотнения с помощью мульчи — щепы, опилок или других материалов.

Уход за хвойниками

В первые недели после посадки саженцы нужно поливать обильно и часто. Вода должна попадать не только на почву, но и на хвою. Если растение посажено на открытом солнце, его лучше защитить мешковиной или другим материалом.

Подкормка также очень важна, особенно если растения посажены в песчаную почву. Используйте минеральные удобрения в апреле-мае и летом (до середины июля). Рекомендуется 20-30 грамм удобрения на квадратный метр.

Обрезка хвойных деревьев

Такие деревья, как тисы, туи и высокие сорта можжевельника, легко поддаются обрезке. Из них можно создавать живые изгороди или даже скульптуры, как это делают в европейских садах.

Подготовка хвойников к зиме

Теплолюбивые хвойные растения требуют укрытия на зиму. Перед наступлением холодов полейте их и замульчируйте приствольный круг торфом или опилками. Низкорослые сорта можно пригнуть и укрыть лапником. Высокорослые растения можно обернуть мешковиной или лутрасилом, предварительно связав ветки.

Еще один способ подготовки к зиме — соорудить вокруг растения каркас, который обматывается пергамином или мешковиной. Это защитит растение от солнечных ожогов в конце зимы и начале весны.

Уход за молодыми саженцами

Молодые хвойные деревья требуют особого внимания. Осмотрите почву вокруг ствола: если корни начинают пробиваться наружу, лучше пересадить растение, следуя всем правилам.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару
Кошки
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару Аудио 
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Красота и стиль
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе Аудио 
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Авто
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений Аудио 
Популярное
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов

Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.

Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Последние материалы
Как питание помогает справиться с негативными последствиями сидячего образа жизни
Иллюзия адекватности информации: или почему человек продолжает спорить, будучи не правым
Как противотуманные фары помогают при сложных погодных условиях
Маринованный лук-севок: рецепт, который преобразит ваши блюда
Еда для сияющей кожи: что добавить в рацион
Салат из кабачка с чесноком — пошаговый рецепт
Врач Бурнацкая рассказала о влиянии, которое оказывают на здоровье разные позы для сна
Новое поколение батарей: твердотельные аккумуляторы на пороге внедрения в технику
Введение чётких критериев опасного вождения обсудили в Госдуме
Готовим вкуснейший пирог из лаваша с сыром и колбасой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.