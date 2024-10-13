Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вечнозеленые хвойные растения, такие как ель, сосна или туя, могут стать настоящим украшением вашего участка. Своим опытом и наблюдениями по посадке и уходу за этими растениями делится садовод Оксана Ананьева на сайте "Всаду.ру".

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

Когда сажать хвойные растения

Лучшее время для высадки хвойных саженцев — это два периода: с конца марта по начало мая и с середины августа до середины ноября. Бывают случаи, когда садоводы рискуют посадить растения позже, но это может быть проблематично, особенно если саженцы привезены издалека и требуют правильного хранения.

Как правильно посадить хвойные деревья

Первым шагом является подготовка посадочной ямы, которая должна быть глубже и шире корневого кома саженца (примерно на 20-30 см в глубину и 15-20 см в ширину). На дно ямы обязательно взрыхлите землю и добавьте слой дренажа, если место посадки влажное. Засыпайте яму смесью земли с торфом в соотношении 1:1, утрамбовывая каждый слой.

После посадки растение следует обильно полить, а вокруг ствола сформировать валик, чтобы вода удерживалась. Многие хвойные имеют поверхностную корневую систему, поэтому важно защитить верхний слой почвы от пересыхания или уплотнения с помощью мульчи — щепы, опилок или других материалов.

Уход за хвойниками

В первые недели после посадки саженцы нужно поливать обильно и часто. Вода должна попадать не только на почву, но и на хвою. Если растение посажено на открытом солнце, его лучше защитить мешковиной или другим материалом.

Подкормка также очень важна, особенно если растения посажены в песчаную почву. Используйте минеральные удобрения в апреле-мае и летом (до середины июля). Рекомендуется 20-30 грамм удобрения на квадратный метр.

Обрезка хвойных деревьев

Такие деревья, как тисы, туи и высокие сорта можжевельника, легко поддаются обрезке. Из них можно создавать живые изгороди или даже скульптуры, как это делают в европейских садах.

Подготовка хвойников к зиме

Теплолюбивые хвойные растения требуют укрытия на зиму. Перед наступлением холодов полейте их и замульчируйте приствольный круг торфом или опилками. Низкорослые сорта можно пригнуть и укрыть лапником. Высокорослые растения можно обернуть мешковиной или лутрасилом, предварительно связав ветки.

Еще один способ подготовки к зиме — соорудить вокруг растения каркас, который обматывается пергамином или мешковиной. Это защитит растение от солнечных ожогов в конце зимы и начале весны.

Уход за молодыми саженцами

Молодые хвойные деревья требуют особого внимания. Осмотрите почву вокруг ствола: если корни начинают пробиваться наружу, лучше пересадить растение, следуя всем правилам.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

