Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия

Вечнозеленые хвойные растения, такие как ель, сосна или туя, могут стать настоящим украшением вашего участка. Своим опытом и наблюдениями по посадке и уходу за этими растениями делится садовод Оксана Ананьева на сайте "Всаду.ру".
Лучшее время для высадки хвойных саженцев — это два периода: с конца марта по начало мая и с середины августа до середины ноября. Бывают случаи, когда садоводы рискуют посадить растения позже, но это может быть проблематично, особенно если саженцы привезены издалека и требуют правильного хранения.
Первым шагом является подготовка посадочной ямы, которая должна быть глубже и шире корневого кома саженца (примерно на 20-30 см в глубину и 15-20 см в ширину). На дно ямы обязательно взрыхлите землю и добавьте слой дренажа, если место посадки влажное. Засыпайте яму смесью земли с торфом в соотношении 1:1, утрамбовывая каждый слой.
После посадки растение следует обильно полить, а вокруг ствола сформировать валик, чтобы вода удерживалась. Многие хвойные имеют поверхностную корневую систему, поэтому важно защитить верхний слой почвы от пересыхания или уплотнения с помощью мульчи — щепы, опилок или других материалов.
В первые недели после посадки саженцы нужно поливать обильно и часто. Вода должна попадать не только на почву, но и на хвою. Если растение посажено на открытом солнце, его лучше защитить мешковиной или другим материалом.
Подкормка также очень важна, особенно если растения посажены в песчаную почву. Используйте минеральные удобрения в апреле-мае и летом (до середины июля). Рекомендуется 20-30 грамм удобрения на квадратный метр.
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Теплолюбивые хвойные растения требуют укрытия на зиму. Перед наступлением холодов полейте их и замульчируйте приствольный круг торфом или опилками. Низкорослые сорта можно пригнуть и укрыть лапником. Высокорослые растения можно обернуть мешковиной или лутрасилом, предварительно связав ветки.
Еще один способ подготовки к зиме — соорудить вокруг растения каркас, который обматывается пергамином или мешковиной. Это защитит растение от солнечных ожогов в конце зимы и начале весны.
Молодые хвойные деревья требуют особого внимания. Осмотрите почву вокруг ствола: если корни начинают пробиваться наружу, лучше пересадить растение, следуя всем правилам.
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